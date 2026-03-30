中베이징 전통시장서 불도저가 군중 속으로 돌진…“6~7명 사망 추정”
중국 베이징의 한 시장에서 불도저가 군중 속으로 돌진해 상인과 행인 등 6~7명이 사망했다는 보도가 나왔다.
30일 홍콩 성도일보 등에 따르면 전날 오전 11시쯤 베이징의 다한지 시장에서 한 남성이 불도저를 몰고 군중 속으로 돌진하는 사고가 발생했다. 더우인 등 중국 소셜미디어에 올라온 영상을 보면 불도저가 시장 상인들과 행인들을 들이받은 뒤 멈춰섰고 주위에 여러 명이 피를 흘리며 쓰러진 모습이 담겼다.
성도일보는 사고 현장에서 녹음된 것으로 추정된 파일을 인용해 이번 사고로 7~8명이 숨진 것으로 보인다고 전했다. 대만 자유시보는 10명 이상이 사망 내지 부상당했다거나 8명이 사망하고 12명이 부상당했다는 주장이 나온다고 보도했다. 중국 당국은 이번 사건과 관련해 아무런 내용도 발표하지 않고 있다.
목격자들에 따르면 불도저를 운전한 남성은 50대로 보였고 사고 직후 군중들에게 끌려 나와 제압당했다. 이후 구급차와 경찰차가 현장에 도착해 부상자들을 구조하고 용의자를 체포했다. 해당 도로 구간은 폐쇄돼 있었지만, 불도저가 차단기를 뚫고 진입한 것으로 알려졌다.
중국 소셜미디어들은 관련 기사와 사진, 영상들을 차단했지만 옛 트위터인 엑스와 페이스북 등에는 사고 당시 영상이 올라와 있다.
다한지 시장은 베이징 팡산구 저우커우뎬의 다한지 마을에 있는 대형 전통 농촌 시장으로 오랜 역사를 갖고 있다. 이곳 주민 중 일부는 도시 재개발 추진 과정에서 강제 이주당한 것으로 알려졌다.
홍콩과 대만의 언론들은 이번 범행이 사회에 불만을 품은 범인이 무차별 군중을 상대로 저지른 사회적 보복범죄일 가능성이 있다고 짚었다. 중국에선 지난해 군중을 상대로 한 차량 돌진과 흉기 난동 사건이 여러 차례 발생했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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