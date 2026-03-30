박형준 “글로벌허브도시법 법사위 상정도 못해”…민주당 비판

부산특별법 법사위 상정 불발

“부산만 안 되나” 차별 주장

삭발 후 상정에도 다시 제동

글로벌허브도시 특별법 통과를 촉구하며 삭발을 단행한 박형준 부산시장. /부산시 제공

부산 글로벌허브도시 특별법이 국회 법제사법위원회 상정조차 이뤄지지 않자, 박형준 부산시장이 강하게 반발하고 나섰다.



박 시장은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “부산 시민이 염원해 온 글로벌허브도시 특별법이 법사위에 상정되지도 못했다”며 유감을 표했다.



이어 법사위 상정을 가로막은 주체로 더불어민주당을 지목하며 “부산을 선거용으로만 소비해 온 정치의 민낯”이라고 비판했다. 또 “자신들이 악법을 강행 처리할 때는 지키지도 않던 숙려 기간을 빌미로 법안 처리를 지연시키는 것은 부산 시민의 열망에 찬물을 끼얹는 것”이라고 주장했다.



박형준 부산시장이 30일 SNS에 올린 부산 글로벌허브도시 특별법 관련 글./박형준 페이스북 캡쳐

박 시장은 해당 법안을 2024년 공동 발의한 전재수 더불어민주당 의원을 겨냥해 “부산을 볼모로 한 정치 셈법을 보여주는 것이냐”고도 했다. 이어 “더 이상 부산 시민을 분노하게 하지 말라”며 “(법안 처리가) 더 늦어진다면 부산 시민과의 전쟁을 각오해야 할 것”이라고 밝혔다.



부산글로벌허브도시특별법은 부산에 국제 물류 특구와 국제 금융 특구를 조성하고 세제 감면 등 특례를 통해 글로벌 허브도시로 육성하는 내용을 담고 있다. 전재수 더불어민주당 의원과 이헌승 국민의힘 의원이 2024년 공동 발의했으며, 현재 국회 행정안전위원회에서 심사가 진행 중이다.



그러나 법사위 상정이 이뤄지지 않으면서 향후 처리 일정은 불투명해진 상태다.



앞서 박 시장은 지난 23일 국회에서 법안 처리를 촉구하며 삭발을 단행했다. 이어 24일에는 법안이 행안위 법안심사소위원회에 상정되며 논의가 재개되는 듯했으나, 법사위 단계에서 다시 제동이 걸린 상황이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 898 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 글로벌허브도시 특별법이 국회 법제사법위원회 상정조차 이뤄지지 않자, 박형준 부산시장이 강하게 반발하고 나섰다.박 시장은 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “부산 시민이 염원해 온 글로벌허브도시 특별법이 법사위에 상정되지도 못했다”며 유감을 표했다.이어 법사위 상정을 가로막은 주체로 더불어민주당을 지목하며 “부산을 선거용으로만 소비해 온 정치의 민낯”이라고 비판했다. 또 “자신들이 악법을 강행 처리할 때는 지키지도 않던 숙려 기간을 빌미로 법안 처리를 지연시키는 것은 부산 시민의 열망에 찬물을 끼얹는 것”이라고 주장했다.박 시장은 해당 법안을 2024년 공동 발의한 전재수 더불어민주당 의원을 겨냥해 “부산을 볼모로 한 정치 셈법을 보여주는 것이냐”고도 했다. 이어 “더 이상 부산 시민을 분노하게 하지 말라”며 “(법안 처리가) 더 늦어진다면 부산 시민과의 전쟁을 각오해야 할 것”이라고 밝혔다.부산글로벌허브도시특별법은 부산에 국제 물류 특구와 국제 금융 특구를 조성하고 세제 감면 등 특례를 통해 글로벌 허브도시로 육성하는 내용을 담고 있다. 전재수 더불어민주당 의원과 이헌승 국민의힘 의원이 2024년 공동 발의했으며, 현재 국회 행정안전위원회에서 심사가 진행 중이다.그러나 법사위 상정이 이뤄지지 않으면서 향후 처리 일정은 불투명해진 상태다.앞서 박 시장은 지난 23일 국회에서 법안 처리를 촉구하며 삭발을 단행했다. 이어 24일에는 법안이 행안위 법안심사소위원회에 상정되며 논의가 재개되는 듯했으나, 법사위 단계에서 다시 제동이 걸린 상황이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지