‘세계 최대’ BYD, 안방 중국선 점유율 10% 붕괴… “출혈경쟁”
중국의 세계 최대 전기차 업체 BYD(비야디)가 올해 초 중국 내수시장에서 점유율이 10% 밑으로 떨어진 것으로 나타났다. 중국 완성차 시장의 출혈 경쟁과 정부 정책 변화가 주요 원인으로 지목됐다.
30일 한국자동차연구원이 발간한 ‘BYD 약세가 시사하는 중국 자동차 경쟁 구도 변화’ 보고서를 보면 BYD는 지난 1∼2월 중국 승용차 시장에서 19만1000대가 팔리며 점유율 7.1%를 기록했다. 경쟁사인 지리자동차는 같은 기간 28만9000대를 팔아치우며 BYD를 크게 따돌렸다. 체리자동차(16만4000천대), 창안자동차(14만대), GWM(8만8000대)가 BYD의 뒤를 이었다.
BYD는 2022년 7.7％(160만3000대)에서 시작해 2023년 11.5%(251만대)에 이어 2024년 15.5%(365만7000대)까지 점유율을 올리다 지난해 14.4%로 성장세가 꺾였는데 올해 하락세가 더욱 가팔라진 것이다.
BYD의 부진은 중국 완성차업계 출혈 경쟁이 원인으로 분석된다. 중국 신에너지차 분야를 선도하던 기업이었지만, 경쟁사의 기술 추격과 유사 상품 출시로 시장 우위가 약화됐다는 것이다. 여기에 중국의 소비 진작책인 ‘이구환신’(낡은 것을 새것으로 교체한다는 뜻) 지원 방식이 정액에서 정률로 바뀐 것도 영향을 미쳤다. 저가 차량에 대한 혜택이 상대적으로 줄어들면서 가성비를 앞세운 BYD에 불리하게 작용했다는 평가다.
보고서는 BYD의 약세에 더해 올해 중국 자동차 시장의 지각변동도 예상했다. 구조조정 가속화, 브랜드 재정립, 해외 개척 확대 등이 거론된다. 중국 정부가 기존 가격 경쟁을 기술 경쟁으로 전환하고, 이를 자국 산업의 질적 성장으로 이으려 하기 때문이다. 보고서는 “(중국 정부는) 시장 충격이 장기화하면 보완적인 정책을 도입하는 등 속도를 조절할 가능성이 있지만, 제도 변경 전후의 일시적인 수요 증감을 고려해 당분간 시장 상황을 관망할 것”이라고 전망했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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