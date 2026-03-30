시사 전체기사

천안 시내버스 기사 700명 ‘난폭운전 근절’ 서약

입력:2026-03-30 15:32
공유하기
글자 크기 조정
천안시청 전경. 천안시 제공

충남 천안시는 3개 시내버스 운수업체 종사자 700여명이 ‘난폭운전 근절 서약서’를 시에 제출했다고 30일 밝혔다.

서약에 따라 운수종사자들은 정류장 통과 시 승객 유무와 관계없이 시속 30㎞ 이하로 주행하기로 했다. 특히 정류장에 승객이 있을 경우 시속 20㎞ 이하로 서행하며 탑승 의사를 반드시 확인할 예정이다.

또 급출발과 급정거 등 난폭운전을 금지하고, 승객이 좌석에 앉은 것을 확인한 뒤 차량을 출발시키는 등 안전 수칙을 철저히 준수할 계획이다.

시는 운수회사, 노동조합과 협력해 친절 교육과 안전 캠페인을 정례화하고, 버스 노선 효율화, 배차 시간 현실화를 추진하는 등 서비스 개선에 주력할 방침이다.

김태종 시 대중교통과장은 “이번 서약이 단순한 형식에 그치지 않고 현장에서 실천되는 계기가 되길 바란다”며 “시민이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 환경을 조성하겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이 대통령 “오늘 결혼기념일”…제주 신혼여행 일화 소개
中베이징 전통시장서 불도저가 군중 속으로 돌진…“6~7명 사망 추정”
일등석 저리가라…이코노미 3개 붙이는 ‘눕코노미’ 등장
“종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용”
“영어는 써야 늘어요… 부족해도 일단 뱉어보는 경험이 우선”
군대야 기예단이야…김정은 파안대소한 北 특수부대 시범
창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑
“주3회 투석 받아야 하는데… 읍내 병원까지 하루 5대 버스뿐”
국민일보 신문구독