천안 시내버스 기사 700명 ‘난폭운전 근절’ 서약
충남 천안시는 3개 시내버스 운수업체 종사자 700여명이 ‘난폭운전 근절 서약서’를 시에 제출했다고 30일 밝혔다.
서약에 따라 운수종사자들은 정류장 통과 시 승객 유무와 관계없이 시속 30㎞ 이하로 주행하기로 했다. 특히 정류장에 승객이 있을 경우 시속 20㎞ 이하로 서행하며 탑승 의사를 반드시 확인할 예정이다.
또 급출발과 급정거 등 난폭운전을 금지하고, 승객이 좌석에 앉은 것을 확인한 뒤 차량을 출발시키는 등 안전 수칙을 철저히 준수할 계획이다.
시는 운수회사, 노동조합과 협력해 친절 교육과 안전 캠페인을 정례화하고, 버스 노선 효율화, 배차 시간 현실화를 추진하는 등 서비스 개선에 주력할 방침이다.
김태종 시 대중교통과장은 “이번 서약이 단순한 형식에 그치지 않고 현장에서 실천되는 계기가 되길 바란다”며 “시민이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 환경을 조성하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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