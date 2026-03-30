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일등석 저리가라…이코노미 3개 붙이는 ‘눕코노미’ 등장

입력:2026-03-30 15:23
수정:2026-03-30 15:43
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유나이티드항공 제공

미국 유나이티드항공이 누워서 장거리 비행할 수 있는 좌석을 도입한다.

유나이티드항공은 최근 내년부터 장거리 노선 승객을 대상으로 릴랙스 로우(United Relax Row) 좌석을 선보인다고 밝혔다. 이코노미 클래스 한 열의 좌석 3개를 연결하고 다리 받침대를 올려 침대 모양을 만들 수 있는 좌석이다.

항공사는 “이제는 좌석 한 열 전체를 마음껏 쓰세요”라는 문구를 내걸었다. 이 좌석을 예약하면 매트리스 패드와 담요, 베개 2개도 제공한다. 아이를 동반할 경우 인형이 포함된 유아용 키트도 제공한다.

이 좌석은 보잉 787과 777 기종에 탑재된다. 내년 90대에 도입해 2030년까지 200대 이상으로 확대할 계획이다.

항공기 한 대당 최대 12개자리를 배치한다. 기존 이코노미석과 프리미엄 이코노미석 사이에 배치할 예정이다.

이 같은 형태의 좌석 옵션은 북미 항공사 중 최초다. 요금은 아직 공개되지 않았다. 유사한 좌석인 에어뉴질랜드의 ‘스카이카우치(Skycouch)’는 좌석 한 열 단위로 요금을 책정한다. 편도 기준 한 열에 1100~2000달러(약 165만~300만원) 수준이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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