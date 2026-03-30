지상파 3사 “중계권 협상 진전 없어…사태 촉발 JTBC 입장 내야”
JTBC와 지상파 3사 간의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 중계권 재판매 협상이 교착 상태에 빠졌다. 최종 결렬될 경우 이번 월드컵도 지난달 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽처럼 JTBC가 독점 중계하게 돼 보편적 시청권 침해 우려가 제기된다.
KBS 박장범 사장과 MBC 안형준 사장, SBS 방문신 사장, JTBC 전진배 사장은 30일 서울 시내 모처에서 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 중재로 중계권 협상에 관한 간담회를 가졌으나 별다른 진전을 이루지 못했다.
한 지상파 관계자는 “월드컵 중계권 협상 관련 진전은 없었으나 실무 협상은 이어갈 예정”이라며 “향후 올림픽·월드컵 중계권과 관련해 KBS, MBC, SBS, JTBC 등 방송사들이 참여하는 ‘코리아 컨소시엄’ 구성을 논의하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “지상파 사장단은 중계권 사태를 촉발한 JTBC에 책임 있는 입장 표명을 요구한다”고 덧붙였다.
앞서 JTBC는 3월 말을 협상 시한으로 정하고 전체 중계권료에서 디지털 재판매액을 제외한 중계권료를 JTBC와 지상파 3사가 절반씩 나눠 부담하자는 최종안을 제안했다. 그러면 중계권료의 50%를 JTBC가, 지상파 각 사는 16.7%씩 내게 된다는 것이다.
지상파 3사는 JTBC가 코리아풀에 참여하지 않고 단독 입찰로 중계권을 고가에 확보한 뒤 부담을 전가하고 있다고 지적해 왔다. 이에 JTBC는 “지상파가 공동 중계한 2022 카타르월드컵 중계권료는 1억300만 달러(1560억원)였고 북중미월드컵 중계권료는 1억2500만 달러(1893억원)”라며 “대회마다 오르는 인상분과 연평균 물가 상승률이 반영된 수준”이라고 해명했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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