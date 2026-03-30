대구 동성로 젊음 열기 퍼진다 ‘청년버스킹’ 시작
대구시는 4월 1일부터 9월 23일까지(7~8월 제외) 매주 수·금요일 오후 7시 동성로 28아트스퀘어와 2·28기념중앙공원 등에서 ‘2026 동성로 청년버스킹’을 개최한다고 30일 밝혔다.
동성로 청년버스킹은 지난해 53회 공연에 1만8480여명의 시민이 찾으며 대구 도심의 문화 랜드마크로 자리 잡았다고 대구시는 설명했다.
올해는 문화체육관광부의 ‘문화가 있는 날’ 확대 시행에 맞춰 연간 30회에 걸친 대장정이 펼쳐질 예정이다. 다음달 1일 개막 공연에는 실력파 청년 예술가들이 총출동한다. 먼저 지난해 우승팀인 ‘백의’가 ‘현대로 온 전우치’를 콘셉트로 비보잉 퍼포먼스를 선보이며 축제의 서막을 연다. 이어 대구의 신진 펑크 밴드 ‘부기브라운’과 지난해 우수팀으로 선정된 5인조 록밴드 ‘포프(POFF)’가 강렬한 사운드로 시민들에게 잊지 못할 무대를 선사할 계획이다.
올해 동성로 청년버스킹 행사에서 주목할 점은 예년(목·금·토 운영)과 달리 평일 중심으로 운영된다는 점이다. 이는 동성로 일대 상시 활성화를 위한 것이다. 전국에서 167개 팀이 지원해 5.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 선정된 60개팀에게 공연 기회와 지원금이 제공되며 향후 경연을 통해 우수팀에게는 추가 인센티브가 주어질 예정이다.
황보란 대구시 문화체육관광국장은 “동성로 청년버스킹은 단순한 공연을 넘어 새로운 대구 도심의 거리문화를 이끌고 있다”며 “전국에서 모인 청년 예술가들의 열기가 관광특구 동성로를 더욱 활기차게 만들 것”이라고 말했다.
한편 매주 진행되는 공연에 대한 자세한 소식은 인디053 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사