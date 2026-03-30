포스코의 ‘SAVE’ 챌린지… 전 사적 에너지 절감 동참
포스코그룹이 국가적 에너지 위기 대응에 발맞춰 전사적인인 에너지 절약 캠페인을 펼친다.
포스코그룹은 30일부터 그룹 차원의 실천 캠페인 ‘세이브(S.A.V.E.) 챌린지’를 시작한다고 밝혔다. 이번 챌린지는 임직원이 일상 속에서 작은 실천을 통해 에너지 절약을 생활화하고, 이를 조직문화로 정착시키기 위한 차원에서 마련됐다.
세이브 챌린지는 엘리베이터 대신 계단 이용(Step Up), 출퇴근 시 대중교통 이용 또는 도보 이용(Active Transit), 출퇴근 시 카풀 활용(Vehicle Share), 전원 차단을 비롯한 에너지 절감(Energy Off) 등 일상생활과 업무 공간에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 활동으로 구성된다.
임직원은 임직원 전용 모바일 플랫폼 ‘챌린지(CHAlleNGE) 앱’을 통해 참여할 수 있다. 30일부터 일주일간 참가신청을 받은 뒤 다음 달 6일부터 본격적인 실천 활동에 들어간다. 특히 인증 실적에 따라 인당 최대 5만원 상당의 포인트를 지급하고, 적립된 포인트는 기프트콘으로 교환해 사용할 수 있다. 포스코그룹은 에너지 위기 상황이 완화될 때까지 챌린지를 지속 운영할 계획이다.
한편 포스코그룹은 2008년부터 차량 5부제를 시행하고 적정 실내 온도 준수, 점심·퇴근 후 조명 소등 등 생활 밀착형 에너지 절약 활동을 꾸준히 실천해오고 있다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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