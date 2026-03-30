부산역 앞 신호 없이 통과…충장지하차도 31일 개통

충장대로 정체 구간 교통 분산

3·4부두 교차로 무정차 통과

왕복 4차선 1.86㎞ 지하도로

31일 개통되는 충장지하차도 부산세관 일대 전경. /부산시 제공

부산역 앞 교차로를 거치지 않고 통과할 수 있는 충장지하차도가 31일 우선 개통된다. 차량이 부산역 일대 혼잡 구간을 지하로 통과하게 되면서 도심 교통 흐름이 한층 개선될 것으로 기대된다.



해양수산부와 부산시는 오는 31일 오후 2시부터 충장지하차도를 우선 개통한다고 30일 밝혔다. 이번 개통은 배후도로 건설공사 지연에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 추진됐다.



충장지하차도는 부산항 북항 재개발지역 접근성을 높이기 위한 핵심 도로로, 총사업비 2710억원이 투입됐다. 지하차도는 왕복 4차로, 연장 1.86㎞ 규모로 조성됐으며 상부 도로를 포함한 전체 사업 구간은 1.94㎞다.



부산역 일대 교통 정체 해소를 위해 31일 개통되는 충장지하차도 내부 모습. /부산시 제공

애초 2023년 완공 예정이었으나 오염토와 해수 유입 등으로 공사가 지연됐다. 이에 정부와 부산시는 공사 장기화에 따른 불편을 줄이기 위해 지하차도 구간을 먼저 개통하기로 했다.



지하차도가 개통되면 차량은 충장고가교 또는 부산세관 인근에서 진입해 부산역 앞 교차로 구간을 거치지 않고 바로 통과할 수 있다. 특히 충장고가교 종점부와 부산세관 사이 3·4부두 교차로를 정차 없이 지나게 돼 통행 시간이 크게 단축될 것으로 기대된다.



기존 왕복 6차로 구간에 왕복 4차로 지하도로가 추가되면서 교통량 분산 효과도 예상된다.



지하차도에는 침수 피해를 막기 위한 자동 진입 차단 시설과 안전 손잡이가 설치됐으며 화재 발생 시 센서가 이를 감지해 스프링클러가 작동하는 시스템도 적용됐다.



정부와 부산시는 개통 이후에도 교통 흐름과 안전 관리에 만전을 기할 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 898 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산역 앞 교차로를 거치지 않고 통과할 수 있는 충장지하차도가 31일 우선 개통된다. 차량이 부산역 일대 혼잡 구간을 지하로 통과하게 되면서 도심 교통 흐름이 한층 개선될 것으로 기대된다.해양수산부와 부산시는 오는 31일 오후 2시부터 충장지하차도를 우선 개통한다고 30일 밝혔다. 이번 개통은 배후도로 건설공사 지연에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 추진됐다.충장지하차도는 부산항 북항 재개발지역 접근성을 높이기 위한 핵심 도로로, 총사업비 2710억원이 투입됐다. 지하차도는 왕복 4차로, 연장 1.86㎞ 규모로 조성됐으며 상부 도로를 포함한 전체 사업 구간은 1.94㎞다.애초 2023년 완공 예정이었으나 오염토와 해수 유입 등으로 공사가 지연됐다. 이에 정부와 부산시는 공사 장기화에 따른 불편을 줄이기 위해 지하차도 구간을 먼저 개통하기로 했다.지하차도가 개통되면 차량은 충장고가교 또는 부산세관 인근에서 진입해 부산역 앞 교차로 구간을 거치지 않고 바로 통과할 수 있다. 특히 충장고가교 종점부와 부산세관 사이 3·4부두 교차로를 정차 없이 지나게 돼 통행 시간이 크게 단축될 것으로 기대된다.기존 왕복 6차로 구간에 왕복 4차로 지하도로가 추가되면서 교통량 분산 효과도 예상된다.지하차도에는 침수 피해를 막기 위한 자동 진입 차단 시설과 안전 손잡이가 설치됐으며 화재 발생 시 센서가 이를 감지해 스프링클러가 작동하는 시스템도 적용됐다.정부와 부산시는 개통 이후에도 교통 흐름과 안전 관리에 만전을 기할 계획이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지