“이렇게 일 잘 했나?”…광주 남구청장 경선 국회의원 지지 놓고 잡음

민주당 광주시당, 황경아 후보 경고 조치에

지역구 정진욱 의원은 ‘불편한 감정’ 드러내

이렇게 일을 잘 했던가. 엄청난 사건도 조사를 제대로 하는지 궁금한데, 중앙당 조사에서 시당의 경고 처분까지 이렇게 신속한 일처리를 본 적이 있었나”라며 이례적으로 빠르게 내려진 당의 조치에 대한 불만을 에둘러 표현했다.