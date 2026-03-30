“이렇게 일 잘 했나?”…광주 남구청장 경선 국회의원 지지 놓고 잡음
민주당 광주시당, 황경아 후보 경고 조치에
지역구 정진욱 의원은 ‘불편한 감정’ 드러내
광주 남구청장 민주당 본경선이 3선 도전에 나서는 현역 단체장과 단일화 후보간 1 대 1 구도로 치뤄지는 가운데 지역구 국회의원 지지를 놓고 잡음이 일고 있다.
30일 더불어민주당 광주시당 등에 따르면 시당은 전날 공문을 통해 황경아 남구청장 예비후보 측에 경고 조치했다. 황 예비후보 측이 최근 배포한 보도자료에 ‘정진욱 국회의원(광주 동남갑)이 황경아 후보 지지 의사를 표명했다’는 사실과 다른 내용을 담았다는 이유에서다.
논란이 일자 민주당 중앙당은 즉각 해당 지역위원회를 방문해 조사를 벌였고, 그 결과 ‘정진욱 의원이 특정 후보를 지지한 사실이 없음’을 확인했다고 밝혔다.
반면, 당사자인 정 의원은 당의 조치에 불편한 감정을 숨기지 않았다.
그는 전날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “이렇게 일을 잘 했던가. 엄청난 사건도 조사를 제대로 하는지 궁금한데, 중앙당 조사에서 시당의 경고 처분까지 이렇게 신속한 일처리를 본 적이 있었나”라며 이례적으로 빠르게 내려진 당의 조치에 대한 불만을 에둘러 표현했다.
정 의원은 최근 김병내 후보 측이 민주당 광주시당 선거관리위원회에 ‘여론조사 왜곡 및 조작 행위에 대한 조사 요청’ 공문을 발송한 지난 28일엔 SNS에 ‘건들면 끝까지 간다’, ‘광주전남의 명예와 자존심을 걸고 싸우겠다’ 등의 글을 잇따라 게시하는 등 김 후보 측과 미묘한 긴장관계를 이어오고 있다.
민주당 광주 남구청장 본경선은 3월 31일부터 4월 2일까지 사흘간 진행된다. 권리당원 50%와 일반시민 50%를 반영해 최종 후보를 선출한다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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