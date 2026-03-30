국내 첫 ‘1도 1국립대’…강원대 ‘통합 비전 선포’
강원대 통합 비전 선포식이 30일 강원도 춘천캠퍼스 백령아트센터에서 열렸다.
강원대와 국립강릉원주대가 통합해 새롭게 출범한 ‘강원대’의 비전과 방향을 대내외에 공식적으로 알리고자 마련한 행사다.
이날 행사에는 정재연 강원대 총장과 김진태 강원지사, 최은옥 교육부 차관, 이기정 한국대학교육협의회 회장(한양대 총장), 최재원 전국 국·공립대학교 총장협의회 회장(부산대 총장), 김정겸 국가거점국립대학교 총장협의회 회장(충남대 총장)을 비롯해 대학 구성원 등 1000여명이 참석했다.
행사는 강원대 무용학과의 축하공연을 시작으로 정진근 혁신전략부총장의 경과보고, 정재연 총장의 기념사, 통합이행 협약서 교환식, 비전 선포 세레머니 순으로 진행됐다.
강원대와 교육부는 통폐합 이행 협약을 맺었다. 양 기관은 지역과 대학의 강점 분야로 자원을 재배분하고, 특성화 및 통합대학 교육환경 조성 등에 필요한 재원을 적극 확보해 대학의 전반적인 경쟁력을 강화하는 데 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
‘비전 선포 세레머니’에는 정 총장과 임의영 춘천캠퍼스총장, 박덕영 강릉캠퍼스총장, 박철우 삼척캠퍼스총장, 최혜진 원주캠퍼스총장이 참여해 화합과 도약의 의지를 다졌다.
정 총장은 이날 기념사를 통해 5가지 핵심 이행사항을 발표했다. ‘강원1도1국립대학’ 통합 모델의 성공적 구축, AI 전환 시대에 맞춘 학생 중심 미래 교육 실현 및 AX 인재 양성, 세계 최고 수준의 성과를 내는 연구중심대학 도약, 1도1국립대학으로서 지·산·학 동반성장 견인, 세계와 더 넓게 연결되는 100위권 글로벌 대학 도약 등이다.
강원대는 지난 1일 국립강릉원주대학교와 공식 통합해 학생 3만명, 교수 1,400명 규모를 갖춘 전국 최대 국·공립대학으로 새롭게 출범했다.
강원대는 각 지역의 산업적 특성에 맞춰 춘천캠퍼스(정밀의료·바이오헬스·데이터산업 중심 교육·연구 거점), 강릉캠퍼스(신소재·해양바이오·관광스포츠 중심 지·학·연 협력 거점), 삼척캠퍼스(액화수소·방재산업·에너지 중심 지·산·학 협력 거점), 원주캠퍼스(반도체·디지털헬스케어·이모빌리티 중심 산·학협력 거점) 등 멀티 캠퍼스 체제를 구축해 운영한다.
정 총장은 “이제 우리는 각 캠퍼스의 다름을 존중하면서도 ‘강원대학교’라는 하나의 이름 아래 더 큰 시너지를 만들어가야 한다”며 “변화에 대한 두려움보다는 새로운 미래에 대한 기대를 안고, 강원대가 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 대학으로 도약할 수 있도록 가장 앞장서서 뛰겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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