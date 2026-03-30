강원도 고은리 신청사 첫삽…논란은 지속
강원도가 30일 춘천시 동내면 고은리에서 신청사 착공식을 개최했다.
착공식에는 김진태 강원지사, 김시성 강원도의회 의장, 한기호 국회의원, 신영재 홍천군수, 이병선 속초시장, 이상호 태백시장, 도민 등 500명이 참석했다. 착공식은 사업 추진 경과보고를 시작으로 기념사와 축사, 시삽 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다.
신청사는 10만759㎡ 부지에 연면적 11만4332㎡ 지하 2층, 지상 9층 규모로 조성된다. 본청, 의회, 강원소방본부, 직장어린이집, 다목적 강당, 북카페, 야외광장 등이 들어선다. 주차장은 지하 1422대, 지상 196대 등 총 1618대 규모로 지어진다. 2029년 말 준공이 목표다. 사업비는 4995억원이다.
도의회 본회의장은 강원도의 정체성을 살린 목조건물로 조성된다. 각종 문화 행사가 가능한 대규모 광장과 산책로도 들어선다.
도는 부지 조성, 진입도로 등 기반시설 공사를 시작으로 올해 하반기부터 본격적인 건축공사에 착수할 계획이다.
청사 이전 이후 현 청사는 단순한 행정공간을 넘어 복합 기능을 갖춘 공간으로 탈바꿈한다. 도 산하기관과 공공기관, 사회단체가 입주하고, 교통연수원과 가칭 강원자치경찰청 등 신규 기관도 들어설 계획이다.
옛 춘천이궁과 조선시대 관아를 재현하고, 강원역사기록박물관과 근대문화관, 봉의산 문화 둘레길, 숲체험장, 북카페 등 문화·관광시설도 조성할 예정이다.
김지사는 “도청 이전은 1896년 고종황제 때 강원관찰부가 봉의산 기슭에 자리 잡은 이후 130년 만의 일로 이제는 대룡산 기슭에 새롭게 자리를 잡게 된다”며 “신청사 건립은 강원특별자치도로서 높아진 위상에 걸맞은 획기적인 도약의 전기가 될 것”이라고 말했다.
신청사 건립은 지방선거를 앞두고 최대 쟁점으로 떠올랐다. 우상호 더불어민주당 강원도지사 예비후보는 “본 청사 시공사 선정은 올해 하반기에나 하는 것으로 도가 공식적인 보도자료를 통해 발표한 바 있다”며 “그렇다면 진입도로 자체만 가지고 도청사 착공식이라고 명명한 것부터가 거짓”이라고 말했다.
이어 “문제의 핵심은 이제 행정복합타운을 예정대로 할 건지 말 건지에 대한 입장 표명이 제일 중요하다”며 “9000억 가까운 돈을 들여서 행정복합타운을 추진하겠다는 것인지, 아니면 포기하겠다는 것인지에 대해 먼저 입장을 밝히고 착공식을 하는 것이 옳다”고 덧붙였다.
정의당 강원도당은 성명을 통해 “최근 강원도 곳곳에서 연 도정보고회와 신청사 착공식 역시 도민을 위한 행정이라기보다는 누가 봐도 현직 지사의 성과를 부각하는 이벤트로 보인다”며 “김 지사는 강원도정을 더 이상 자신의 정치 일정에 동원하지 말라”고 밝혔다.
김 지사는 “일각에선 선거 때가 돼서 착공식을 한 것이라고 하는데 도지사로 취임한 첫해부터 2026년에 착공하겠다고 언급한 바 있다”며 “도청 이전을 공약으로 내세워 당선됐고 4년간의 절차를 거쳐 지금에 온 것”이라고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사