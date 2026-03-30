고창 청보리밭 축제 18일 개막…23일간 봄 물결 펼쳐
체험·공연 프로그램 확대
주차·셔틀 등 편의도 개선
전북 고창 청보리밭 축제가 봄을 알리는 대표 지역 축제로 관광객을 맞는다.
고창군은 4월18일부터 5월10일까지 공음면 학원관광농장 일원에서 ‘제23회 고창 청보리밭 축제’를 개최한다고 밝혔다. 축제는 ‘봄의 기억, 길 위에 남다’를 슬로건으로 23일간 진행된다.
축제장에는 드넓은 청보리밭을 배경으로 다양한 체험과 공연 프로그램이 마련된다.
청보리밭을 가로지르는 ‘보리밭 사잇길 걷기’ 체험이 올해 처음 정식 운영되며 트랙터 관람차를 이용해 가로수 숲길과 호랑이왕대밭을 둘러보는 코스도 운영된다.
개막식은 4월18일 오후 2시 특설무대에서 열린다. 식전공연과 보리떡 케이크 커팅, 농악퍼레이드에 이어 관광객과 군민이 함께하는 걷기 행사로 축제의 시작을 알린다.
고창군은 관광객 편의를 위한 교통·주차 여건도 개선했다. 주차 공간을 기존 772대에서 822대로 늘리고, 선동초등학교 운동장에 대형버스 50대 규모 임시주차장을 추가 확보했다. 축제장과 임시주차장을 연결하는 셔틀버스도 주말과 공휴일에 상시 운행한다.
또 주차요금 1만원을 ‘고창사랑상품권’으로 환급해 축제장과 지역 상권에서 사용할 수 있도록 했다. 관광객 소비를 지역 내로 유도하기 위한 조치다.
고창군 관계자는 “관광객과 지역이 함께 즐길 수 있는 축제로 준비했다”며 “쾌적한 환경 속에서 고창의 봄을 느낄 수 있도록 하겠다”고 말했다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사