청주무형유산전수교육관 개관
태평무 등 7개 종목 운영
충북 청주 무형유산의 전용 복합공간인 청주무형유산전수교육관이 30일 개관했다.
청주시는 102억6400만원을 들여 청원구 내덕동 일원에 연면적 2545㎡ 규모의 청주무형유산전수교육관을 건립했다. 운영은 청주문화산업진흥재단이 맡는다.
이곳에서는 국가 무형유산인 태평무(박재희)와 충북 무형유산인 청주농악(청주농악보존회), 석암제 시조창(이상래), 충청도 앉은굿(신명호), 궁시장(양태현), 소목장(김광환), 칠장(김성호) 등 7개 종목이 전수·전승 프로그램을 운영하게 된다. 시민 체험프로그램, 창작 연계사업 등도 펼쳐질 예정이다.
박재희는 국가무형문화재 92호 한영숙류 태평무 예능보유자이다. 충북도무형문화재 제27호 김성호 칠장은 옻칠 기법 중 모시나 삼베를 심으로 해 칠을 입히는 ‘건칠기법’에 뛰어난 솜씨를 지녔다는 평가다.
시는 인접한 청주공예창작지원센터와 연계한 명소화 전략으로 유네스코 창의도시 청주가 명실상부한 공예와 민속예술 분야의 국제적 거점으로 자리매김하도록 할 계획이다.
시는 지난해 11월 유네스코 창의도시 네트워크(UCCN)의 공예·민속예술 분야에서 정회원에 최종 선정됐다.
이범석 시장은 “청주무형유산전수교육관은 우리 선조들의 지혜가 담긴 무형유산을 보존하는 요람이자 시민이 일상 속에서 전통의 멋을 즐기는 문화 쉼터가 될 것”이라며 “유네스코 창의도시 청주의 1500년 예술혼과 정신을 내일로 이어갈 거점”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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