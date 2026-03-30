“종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용”

기후장관, 사재기 자제 당부…“집에 쓰레기 쌓아둘 일 절대 없을 것”

중동 전쟁 장기화로 나프타 수급이 불안해지며 원료 수급 위기가 산업 전반으로 확산한 가운데 27일 서울 시내 한 대형마트에 종량제 봉투 구매 수량 제한 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

“종량제 봉투 가격 인상도 없을 것”이라면서 “봉투 가격은 지방자치단체 조례로 정해, 공장에서 임의로 올릴 수 없다”고 강조했다.

김성환 기후에너지환경부 장관 페이스북 글. 페이스북 캡처