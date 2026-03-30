“종량제 봉투 부족해지면 일반 봉투 사용도 허용”
기후장관, 사재기 자제 당부…“집에 쓰레기 쌓아둘 일 절대 없을 것”
정부가 쓰레기 종량제 봉투 사재기 사태를 진화하기 위해 종량제 봉투가 부족해지면 일반 봉투에 쓰레기를 담아 버리는 것을 허용하겠다는 뜻을 내비쳤다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 30일 페이스북을 통해 “최악의 상황이 오면 일반 봉투 사용 허용 등 만반의 대책을 세웠다”면서 “집에 쓰레기를 쌓아둘 일은 절대 없다”고 밝혔다. 이어 “종량제 봉투 가격 인상도 없을 것”이라면서 “봉투 가격은 지방자치단체 조례로 정해, 공장에서 임의로 올릴 수 없다”고 강조했다.
김 장관은 “주말 집 근처 편의점과 슈퍼마켓을 들렸더니 (종량제 봉투) 판매 수량을 제한하고 있더라”며 “다시 말씀드리지만, 종량제 봉투 (부족을) 걱정하지 않으셔도 된다”고 덧붙였다.
최근의 종량제 봉투 사재기 대란은 중동 전쟁으로 제조업체들의 원료 재고가 한 달 치에 불과하다는 소식이 전해지면서 촉발됐다. 이에 기후부가 지자체 재고 전수 조사에 착수했다는 사실까지 더해지며 소비자들의 불안 심리를 크게 자극했다.
기후부의 조사 결과 전국 228개 기초지자체 중 절반이 넘는 54%가 이미 6개월 분량의 종량제 봉투 재고를 확보하고 있는 등 지자체 보유 물량은 충분한 것으로 알려졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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