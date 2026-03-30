부산~양산 같은 요금·환승…도시철도 양산선 연내 개통
개찰구 안 나가고 바로 환승
6~10분 간격 무인전철 운행
노포~북정 11.4㎞ 7개역 연결
부산과 양산을 하나의 도시철도망으로 연결하기 위한 운영 체계가 마련됐다. 양산선 개통을 앞두고 동일 요금과 직결 환승 체계가 도입되면서 두 도시 간 이동 편의가 크게 개선될 전망이다.
부산시는 30일 양산선 차량기지에서 양산시와 ‘도시철도 양산선 운영 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 박형준 부산시장과 나동연 양산시장, 이병진 부산교통공사 사장, 조은제 우진메트로양산 대표 등이 참석했다.
이번 협약은 양산선 개통을 앞두고 양 도시가 운영과 재정, 환승 체계를 공동으로 정비해 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양산선 본 구간(노포역~북정역)은 양산시가, 부산도시철도 2호선 연결 구간(양산역~양산중앙역)은 부산시가 각각 운영을 맡는다. 운영 경비 부담과 운수 수익 귀속 기준도 함께 마련됐다.
특히 양산선은 부산도시철도와 동일한 요금이 적용되며, 개찰구를 나가지 않고 환승할 수 있는 직결 구조로 운영된다. 이에 따라 시민들은 별도의 요금 부담 없이 하나의 도시철도망처럼 이용할 수 있게 될 전망이다.
양산선은 부산도시철도 1호선 노포역에서 양산 북정역까지 연결되는 경전철 노선으로, 총연장 11.43㎞에 정거장 7개로 구성된다. 현재 공정률 96.5%로 올해 6월 준공 이후 연내 개통이 목표다.
열차는 6~10분 간격으로 하루 130회 운행되며, 무인 자동운행 시스템이 적용될 예정이다. 부산도시철도 2호선과도 연계돼 환승 체계가 구축된다.
부산시는 양산선이 부산과 양산을 잇는 핵심 교통축으로, 시민 이동 편의를 높이는 것은 물론 생활권 통합과 지역 간 교류 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 “양산선은 부산과 양산을 실질적으로 하나의 생활권으로 연결하는 핵심 인프라”라며 “동남권 상생 발전의 기반이 될 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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