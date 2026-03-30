파주 반다비 국민체육센터 ‘순항’…공정률 44%
경기 파주시 반다비 국민체육센터 건립공사가 공정률 44%를 기록하며 순조롭게 추진되고 있다.
파주시는 장애인 체육 기반시설 확충과 체육 복지 실현을 위해 추진 중인 반다비 국민체육센터 건립사업이 현재 다목적체육관 지붕공사를 진행하는 등 계획대로 진행되고 있다고 30일 밝혔다. 사업은 지난해 4월 착수됐으며 2026년 12월 준공을 목표로 한다.
센터는 파주스타디움 맞은편에 지하 1층부터 지상 3층, 연면적 3922㎡ 규모로 조성된다.
수영장과 다목적체육관, 체력단련실 등 다양한 생활체육시설이 들어설 예정이며, 총사업비는 281억3000만원이 투입된다. 재원은 국비 40억원, 특별조정교부금 18억원, 시비 223억3000만원으로 구성됐다.
특히 이 시설은 파주시 최초로 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 통합형 공공 체육시설로 조성된다. 무장애 설계를 적용해 이동과 이용의 불편을 최소화하고, 누구나 안전하고 편리하게 체육활동을 즐길 수 있는 환경 구축에 중점을 두고 있다.
시는 반다비 국민체육센터가 장애인 체육 참여 기회를 확대하는 동시에 시민 누구나 날씨와 관계없이 이용할 수 있는 생활체육 거점으로 기능할 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 지역 주민의 건강 증진과 여가 활성화 등 체육 복지 향상에도 기여할 전망이다.
시 관계자는 “반다비 국민체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 소통하며 스포츠를 즐기는 통합사회의 상징적인 공간이 될 것”이라며 “준공까지 철저한 공정 및 안전관리를 통해 완성도를 높이겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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