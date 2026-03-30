영덕대게축제, 8만 인파 몰려 성황…‘미식·체험형 콘텐츠’ 호응
경북 영덕군은 강구면 해파랑공원에서 열린 제29회 영덕대게축제가 8만여 명의 관광객을 끌어모으며 성황리에 막을 내렸다고 30일 밝혔다.
이번 축제는 지난 26일부터 29일까지 ‘잡게 즐거움, 맛보게 영덕대게’를 주제로 다양한 체험 프로그램을 축제장 중심부에 배치해 방문객의 참여도와 몰입도를 높였다.
특히 체험료 일부를 지역사랑상품권으로 환급해 줌으로써 축제의 열기가 지역 상권으로 이어지도록 해 지역 경제 활성화에도 실질적인 도움이 된 것으로 평가한다.
올해 행사는 운영 방식을 개선한 것이 가장 큰 성공 요인으로 꼽힌다. 각 체험 프로그램을 오전과 오후로 나눠 상시 운영함으로써 회전율을 높이고, 효율적인 동선 배치를 통해 대기 시간을 크게 줄였다.
현장에서는 ‘대게 싣고 달리기’ ‘대게 줄다리기’ ‘대게탈 축구’ 등 즉석 참여형 프로그램을 운영해 비참여자도 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 조성했다.
또 단순하면서도 몰입감 있는 ‘29초 영덕대게를 잡아라’ 게임은 방문객들의 큰 호응을 얻으며 축제기간 내내 참여 행렬이 이어졌다.
영덕의 과거와 미래를 주제로 한 아카이브 공연과 ‘영덕대-게임’, ‘영덕대게손질대회’ 등 다양한 참여형 경연과 게임은 축제의 즐거움을 배가시켰다.
군은 바가지요금 방지를 위해 모든 판매 부스에 가격표를 의무적으로 게시하도록 하고, 가격 정찰제 시민 모니터링 봉사단을 운영했다. 이를 통해 방문객의 신뢰를 높이고 ‘안심하고 즐길 수 있는 축제’ 이미지를 강화했다는 평가다.
김도현 영덕군 문화관광과장은 “영덕대게축제는 경북을 대표하는 해양 미식 축제로 성장해 왔다”며 “내년에는 더욱 강화된 체험형 콘텐츠와 완성도 높은 운영을 통해 글로벌 축제로 도약할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사