삼성화재, 새 사령탑에 틸리카이넨 전 대한항공 감독
프로배구 남자부 삼성화재가 명가 재건을 위해 구단 역사상 처음으로 외국인 감독을 선임했다.
삼성화재는 30일 “토미 틸리카이넨 전 대한항공 감독을 6대 사령탑으로 선임했다”고 발표했다. 계약 기간은 2년이다.
핀란드 출신인 틸리카이넨 감독은 국내 배구 팬에게 익숙한 인물이다. 2021-2022 시즌을 앞두고 대한항공 지휘봉을 잡아 3시즌 연속 통합 우승을 이끌었다.
삼성화재는 남자부 최다인 통산 8차례 챔피언결정전 우승 기록을 보유하고 있지만 최근 긴 암흑기를 벗어나지 못하고 있다. 마지막 우승은 2014-2015 시즌으로 10년 넘게 정상에 오르지 못했고, 2017-2018시즌을 이후 8년 연속 봄 배구 무대를 밟지 못했다. 올 시즌엔 10연패 이상을 두 차례 겪으며 6승 30패로 최하위에 머물렀다.
구단 관계자는 “팀의 근본적인 혁신을 이끌 리더를 물색했고, 틸리카이넨 감독이 지닌 경험과 현대 배구 트렌드에 부합하는 데이터 분석과 소통 능력을 높게 평가했다”고 설명했다.
틸리카이넨 감독은 구단을 통해 “명문 구단 삼성화재와 함께하게 돼 영광이며 책임감을 느낀다”며 “젊고 잠재력 있는 선수들과 함께 역동적이고 끈끈한 배구로 팀 재건에 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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