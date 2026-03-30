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섬에어, 김포~사천 운항으로 서부 경남 하늘길 연다

입력:2026-03-30 14:24
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최용덕 섬에어 대표를 비롯한 내빈들이 섬에어 직원들에게 꽃다발을 전달한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.


지역항공 모빌리티 섬에어의 김포-사천 정기 운항 첫날인 30일 경상남도 사천공항 여객터미널에서 이환주(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 한국공항공사 사천공항장과 최용덕(앞줄 왼쪽 네 번째) 섬에어 대표, 박완수(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 경남도지사, 박동식(앞줄 오른쪽 다섯 번째) 사천시장, 조규일(앞줄 오른쪽 네 번째) 진주시장 등 내빈들이 테이프 커팅식을 진행한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.

인사말하는 최용덕 섬에어 대표.

환영사하는 이환주 한국공항공사 사천공항장.

내빈들이 테이프 커팅식을 진행한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.

지역항공 모빌리티 섬에어가 사천공항 여객터미널에서 취항식을 열고 서울 김포공항과 경남 사천공항 노선 정기 운항을 시작했다. 하루 두 차례 왕복하던 운항횟수는 왕복 여섯 차례로 증가했다.

ATR 72-600에 탑승하는 이용객들.

김포공항에서 이용객들이 탑승하고 있다.

에이티아르 72-600 기종 터보프롭 항공기를 도입한 섬에어는 김포와 사천을 하루 네 차례 왕복 운항한다. 프로펠러를 돌려 추력을 얻는 항공기는 1200m의 짧은 활주로에서 이착륙이 가능한 점이 특징이다.

ATR 72-600이 이륙을 준비하고 있다.

섬에어는 이번 노선을 시작으로 연내 울산과 일본 쓰시마 노선에 취항하는 등 소형 공항 중심으로 개발할 예정이다. 이후 울릉도와 흑상도, 백령도 등 섬 공항을 취항할 계획을 가지고 있다.

윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr

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