섬에어, 김포~사천 운항으로 서부 경남 하늘길 연다
지역항공 모빌리티 섬에어의 김포-사천 정기 운항 첫날인 30일 경상남도 사천공항 여객터미널에서 이환주(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 한국공항공사 사천공항장과 최용덕(앞줄 왼쪽 네 번째) 섬에어 대표, 박완수(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 경남도지사, 박동식(앞줄 오른쪽 다섯 번째) 사천시장, 조규일(앞줄 오른쪽 네 번째) 진주시장 등 내빈들이 테이프 커팅식을 진행한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다.
지역항공 모빌리티 섬에어가 사천공항 여객터미널에서 취항식을 열고 서울 김포공항과 경남 사천공항 노선 정기 운항을 시작했다. 하루 두 차례 왕복하던 운항횟수는 왕복 여섯 차례로 증가했다.
에이티아르 72-600 기종 터보프롭 항공기를 도입한 섬에어는 김포와 사천을 하루 네 차례 왕복 운항한다. 프로펠러를 돌려 추력을 얻는 항공기는 1200m의 짧은 활주로에서 이착륙이 가능한 점이 특징이다.
섬에어는 이번 노선을 시작으로 연내 울산과 일본 쓰시마 노선에 취항하는 등 소형 공항 중심으로 개발할 예정이다. 이후 울릉도와 흑상도, 백령도 등 섬 공항을 취항할 계획을 가지고 있다.
윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr
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