전북도, 방산소재 밸류체인 가동…한화·현대로템 참여
한화·현대로템 등 16곳 협약…소재→부품→완제품 구조 가시화
클러스터 공모 앞두고 산업 선행…탄소소재 기반 방산 확장
전북특별자치도가 전주 탄소소재 국가산업단지를 기반으로 방산 첨단복합소재·부품 산업 생태계 구축에 나섰다. 방산혁신클러스터 지정 공모를 앞두고 소재부터 완제품까지 이어지는 산업 구조가 구체화되고 있다.
전북도는 30일 전주시, 전북테크노파크, 한국탄소산업진흥원 등 도내 혁신기관과 HS효성첨단소재, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템 등 16곳 기업·기관이 참여한 가운데 ‘국방 첨단복합소재·부품 산업 활성화’ 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 국방용 극한·특수 소재와 부품의 공동 연구개발, 기술 협력을 통해 산업 전주기 생태계를 구축하고, 방산혁신클러스터 지정 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다.
방산 분야에서 탄소복합소재는 경량화와 고강도 특성을 바탕으로 항공기, 장갑차, 미사일 등 주요 무기체계에 적용이 확대되고 있다. 기동성과 내구성이 동시에 요구되는 방산 환경에서 기존 금속 소재를 대체하는 핵심 전략 소재로 꼽힌다.
전북은 한국탄소산업진흥원을 중심으로 관련 연구·인증 인프라를 갖추고, HS효성첨단소재 등 핵심 기업이 집적돼 국내 탄소소재 산업의 거점으로 평가받는다. 10여년간 축적된 기술과 생산 기반을 바탕으로 소재 중심 산업 구조를 방위산업으로 확장할 수 있는 여건을 갖췄다는 게 도의 설명이다.
최근 무주에 3000억 규모의 현대로템 투자 유치가 성사되면서 완제품 생산까지 연결되는 구조도 가시화되고 있다. 소재·부품 중심에서 체계종합기업까지 포함하는 공급망이 형성되면서 산업 밸류체인의 완성도가 높아지는 흐름이다.
전북도는 오는 31일 방위사업청의 ‘방산혁신클러스터’ 공모사업에 신청서를 제출할 계획이다. 방산혁신클러스터는 지역별 특화 산업을 기반으로 연구개발과 기업 지원을 연계하는 사업으로, 지정 시 국비 지원과 함께 산업 집적 효과가 기대된다.
도는 향후 체계종합기업 수요를 반영한 연구개발과 기술 협력을 확대하고, 도내 중소기업의 방산시장 진입을 지원하는 한편 앵커기업 유치를 통해 투자 확대를 유도할 방침이다.
김관영 전북지사는 “산학연 협력을 통해 첨단복합소재·부품 산업 경쟁력을 높이고, 기술이 실제 산업 성과로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사