울산 도로에 맥주병 ‘와르르’

이 사고로 인명 피해는 발생하지 않았으나, 깨진 맥주병 유리 파편이 왕복 차로를 뒤덮으면서 이를 피하려는 차량들로 인해 주변 도로가 1시간 넘게 극심한 정체를 빚었다.

사고 직후 경찰과 지자체 관계자들은 즉시 현장을 통제하고 수습에 나섰다.

경찰 조사 결과 사고는 해당 트럭이 좌회전하던 중 적재함 측면 덮개가 갑자기 열리면서 맥주 상자들이 쏟아진 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “운전자를 상대로 적재물 결속 상태와 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.