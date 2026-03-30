울산 도로에 맥주병 ‘와르르’
30일 오전 9시 25분쯤 울산 남구 두왕사거리 인근 도로를 주행하던 25t 윙바디 트럭에서 적재되어 있던 맥주 박스 수십 개가 도로 바닥으로 추락했다.
이 사고로 인명 피해는 발생하지 않았으나, 깨진 맥주병 유리 파편이 왕복 차로를 뒤덮으면서 이를 피하려는 차량들로 인해 주변 도로가 1시간 넘게 극심한 정체를 빚었다.
사고 직후 경찰과 지자체 관계자들은 즉시 현장을 통제하고 수습에 나섰다.
경찰 조사 결과 사고는 해당 트럭이 좌회전하던 중 적재함 측면 덮개가 갑자기 열리면서 맥주 상자들이 쏟아진 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “운전자를 상대로 적재물 결속 상태와 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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