대구보건대 방사선과 엑스선 영상기기 기업 견학
글로컬대학 대구보건대학교는 방사선학과가 최근 엑스선 영상기기 전문기업 디알젬 김천공장에서 재학생 대상 현장 직무체험 프로그램을 진행했다고 30일 밝혔다.
이번 프로그램에는 방사선학과 교수진과 재학생 등 40여명이 참여했다. 디알젬 곽민지 대표이사가 참석해 직접 환영 인사를 전하기도 했다.
학생들은 공장 제조 본부를 방문해 기업 소개와 함께 의료영상장비 생산 공정을 견학하고 DR(Digital Radiography) 시스템 등 엑스레이(X-ray) 기반 디지털 영상장비의 구조와 작동 원리를 현장에서 확인했다. 이어 장비 전시 공간에서 다양한 의료영상 장비를 직접 체험하고 기업 실무진과의 질의응답을 통해 산업 현장에 대한 이해를 높였다.
심재구 방사선학과 학과장은 “이번 현장 직무체험은 학생들이 의료영상장비 현장을 직접 경험하고 직무에 대한 인식을 넓히는 계기가 됐다”며 “앞으로도 산학협력을 기반으로 현장 중심 교육을 확대해 학생들의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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