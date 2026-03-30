행정통합 좌절로 가라앉은 신공항·AX…대구시장 선거서 다시 뜬다

서울 여의도 국회 소통관에서 30일 대구시장 출마선언 기자회견을 하고 있는 김부겸 전 국무총리. 뉴시스

김 전 총리 대세론이 뜨고 있는 배경이다.

여야 갈등과 야당 내분 등으로 좌절됐다. 행정

추진하기 어려울 것 같다”고 걱정했다.