행정통합 좌절로 가라앉은 신공항·AX…대구시장 선거서 다시 뜬다
대구지역 핵심 현안사업을 성공으로 이끄는 방법이 행정통합에서 지방선거로 무게추가 이동하고 있다. 지방선거를 앞두고 지역 현안사업 부활을 바라는 유권자들의 고심이 깊어지고 있다.
김부겸 전 국무총리가 30일 대구시장 출마를 공식 선언하면서 지역에서 ‘정부 선물 보따리’론이 관심을 모으고 있다. 행정통합 실패로 분위기가 가라앉은 대구에서 김 전 총리 대세론이 뜨고 있는 배경이다.
더불어민주당이 김 전 총리의 대구시장 출마를 돕기 위해 전폭적 지원을 약속한 것으로 알려지면서 지역 정치권이 요동치고 있다. 지역에서는 김 전 총리 당선 시 대구경북 민·군 통합공항 건설, 대구 취수원 이전, 2차 공공기관 이전, 대구 AX(AI 전환), 로봇 수도 조성 등을 정부와 여당이 적극적으로 지원할 수 있다는 의견이 힘을 얻고 있다. 김 전 총리도 이날 기자회견에서 지역 현안사업 성공을 위해 역할을 다하겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 대구를 자신들의 텃밭이라고 여기던 국민의힘은 긴장하는 모습이 역력하다. 난공불락으로 여겨지던 대구에 변화의 바람이 감지되기 때문이다.
지난해 말과 올해 초 열풍이 불었던 행정통합은 여야 갈등과 야당 내분 등으로 좌절됐다. 행정통합만 되면 지역 현안사업에 속도가 붙을 것이라는 기대감이 높았던 만큼 실패에 따른 실망감도 컸다.
대구시에서는 사업진행 방향을 행정통합 논의 이전으로 되돌리는 모습이 포착됐다. 대구시는 행정통합 좌절 후 현안 점검회의를 잇따라 열어 전략을 논의했다. 대구경북 민·군 통합공항의 경우 국회와의 협력을 강화하고 정부에 기획예산처·재정경제부 중심 범정부 컨트롤타워 구축, 군공항 건설 비용 2027년도 예산 반영 등을 적극 요청하기로 했다. 취수원 이전 사업도 정부안의 조속한 검토를 지원한다는 방침을 다시 확인했다. 대구 현안사업들이 추진에 어려움이 많았던 행정통합 이전 상황으로 돌아가 풀이 죽어있는 상황에서 정부 선물 보따리론이 등장하자 뜨거운 관심을 받게 된 것이다.
대구 공직사회 내부에서는 차기 시장이 누구인지에 따라 정부의 사업예산 지원 규모가 큰 차이가 날 것이라는 걱정이 확산되고 있다. 지역 정치권에서는 정부 선물 보따리론 확산으로 대구시장 선거를 놓고 내부 혼란을 겪고 있는 국힘이 더 어려운 처지에 놓이게 될 것이라는 분석이 나온다. 대구시민들이 이전과 달라진 분위기에 선택을 고심하게 될 것이라는 의견도 설득력을 얻고 있다.
대구 토박이 한모(47)씨는 “야당 내부도 시끄럽고 힘도 없어 대구를 발전시킬 가능성이 안 보인다”며 “정부와 여당 도움 없이는 어떤 사업도 추진하기 어려울 것 같다”고 걱정했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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