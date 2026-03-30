울산시, 인공지능 대전환 현대차 등 10개 기관 AX 동맹
산·학·연 ‘AX 동맹’ 결성… 데이터 주권 확보
울산시가 지역 산업의 운명을 바꿀 ‘인공지능 대전환(AX)’에 사활을 걸었다.
특정 국가나 빅테크 기업에 의존하지 않고 지역 스스로 데이터 주권을 갖는 ‘울산형 소버린(Sovereign) AI’를 통해 세계적인 제조 혁신 도시로 도약한다는 구상이다.
울산시는 30일 오후 시청 대회의실에서 이를 위한 공동협력 업무협약식을 연다.
이번 협약에는 울산시를 비롯해 울산과학기술원, 한국전자통신연구원, 한국화학융합시험연구원, 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 고려아연 등 10곳이 참여한다.
‘소버린 AI’는 특정 해외 기술에 의존하지 않고 국가나 지역이 자체 데이터와 인프라를 보유하는 자주적 인공지능 모델을 뜻한다.
이는 울산의 주력인 제조 산업 데이터의 외부 유출을 방지하고 보안을 강화하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.
이번 협약에 따라 참여 기관들은 소버린 AI 기반 구축 및 데이터 공유, 제조산업 특화 AI 모델 공동 연구개발(R&D) 및 실증, 현장 중심 전문 인력 양성, 디지털 일자리 창출 등에 협력한다.
특히 울산시는 산업 현장의 방대한 데이터를 수집해 산업별 특화 모델을 개발하고, ‘스마트 도시 미래센터’ 건립 등을 포함한 종합적인 집적 기반을 마련할 방침이다.
이번 사업은 김두겸 울산시장이 올해 초 단행한 ‘2026년 신년 1호 결재’ 안건이다.
울산시는 총 1조 637억원의 예산을 투입해 석유화학 AX 실증산단 조성, 강소형 AI 데이터센터 구축 등 93개 세부 사업을 추진하며 오는 2035년까지 집적단지 구축을 완료할 계획이다.
울산시는 다른 지자체와 차별화되는 강점으로 ‘안정적인 전력망’과 ‘세계적 수준의 제조 집적지’를 꼽는다.
막대한 전력이 필요한 AI 데이터센터 운영이 용이하고, 개발된 AI 모델을 즉각 적용할 수 있는 거대 산업 현장이 갖춰져 있다는 점이 최적의 조건으로 평가받는다.
시는 과학기술정보통신부 등 중앙부처와 긴밀히 협의해 국가 AI 컴퓨팅 센터 유치 등 대형 국책 사업 반영에 총력을 기울이고 있다.
향후 구체적인 조성 기획 보고서가 마련되는 대로 올해 하반기 구축형 연구개발(R&D) 사업 추진을 위한 심사를 신청할 예정이다.
김두겸 울산시장은 “이번 협약은 울산형 소버린 AI 조성을 위한 위대한 출발점”이라며 “산업수도 울산의 저력에 AI 기술을 접목해 실질적인 경제 성과를 창출하고, 울산만의 독보적인 AI 산업 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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