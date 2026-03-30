“밤에 만나는 광주”…광주 동구서 ‘국가유산야행’
4월 24·25일 동구 원도심서 개최
광주읍성·옛 전남도청 ‘야행’ 기획
광주 동구 원도심에는 조선시대부터 근현대에 이르기까지 도시의 역사를 고스란히 품은 국가유산이 자리하고 있다. 외적의 침입을 막기 위해 축조된 광주읍성, 근현대 광주의 변화를 지켜본 옛 전남도청, 광주 최초의 근대 교육기관인 서석초등학교까지 서로 다른 시대의 기억과 이야기가 한 도시에 공존하고 있다.
광주 동구는 이러한 다양한 시간의 역사를 간직한 국가유산을 밤에 새롭게 조명하는 특별한 장, ‘2026 광주 국가유산 야행’을 오는 4월 24일부터 25일까지 이틀간 옛 전남도청, 광주읍성, 서석초등학교 일대에서 선보인다고 30일 밝혔다.
‘국가유산 야행’은 국가유산이 밀집한 지역을 거점으로 주변의 역사‧문화 자원을 연계해, 야간에 즐길 수 있는 문화 향유형 콘텐츠로 재해석한 국가유산 활용 사업이다. 국가유산의 가치 확산과 지역 관광 활성화를 위해 국가유산청이 지원하고 있으며, 광주 동구는 지난 2017년부터 이 사업을 추진해 올해로 10주년을 맞는다.
올해 광주 국가유산 야행의 주제는 ‘세 개의 시간_밤에 만나는 광주, 시간을 걷다’이다. 광주읍성 권역은 ‘조선의 시간’, 옛 전남도청 권역은 ‘근대의 시간’, 서석초등학교 권역은 ‘미래의 시간’으로 구성해, 서로 다른 시간이 한밤에 어우러져 하나의 기억을 만들어가는 야행으로 기획했다.
먼저 동구는 올해 야행에서 광주읍성과 관련된 역사 자료를 토대로 그 시대의 공간과 분위기를 상상력으로 복원하고, 조선시대로 시간 여행을 떠나는 듯한 프로그램을 선보일 계획이다.
또 약 2년 5개월간의 복원 공사를 마치고 오는 5월 개관을 앞두고 있는 옛 전남도청에서는 민주화의 상징이라는 의미를 넘어 근대 건축유산으로서의 가치를 조명하는 새로운 콘텐츠를 통해 시민들에게 보다 직관적인 경험을 제공할 예정이다. 특히 역사 강사 최태성과 함께하는 렉처콘서트 ‘건축가의 고민’에서는 광주의 근대와 전남도청의 건축적 가치를 쉽고 흥미롭게 풀어낸다.
아울러 야숙 프로그램을 통해 숙박과 연계한 관광 패키지도 운영한다. 동구의 한옥과 호텔, 지역 맛집, 야행 화폐, 광주극장 티켓 등이 포함된 숙박 패키지를 마련해 체류형 관광을 유도하고, 지역경제 활성화에 기여할 계획이다. 해당 숙박 패키지는 ‘광주아트패스(www.artpass.kr)’를 통해 현재 판매 중이다.
광주 동구 관계자는 “10주년을 맞은 이번 광주 국가유산 야행은 광주의 시간을 입체적으로 경험할 수 있도록 기획했다”며 “달빛 아래에서 과거와 현재, 미래를 잇는 특별한 밤을 함께하길 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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