테일러메이드, 안정성 극대화 된 밀드 퍼터 라인 ‘SYSTM2’ 출시
블레이드 3타입+말렛형 2타입
테일러메이드가 뛰어난 타구감과 일관된 퍼포먼스를 제공하도록 설계된 프리미엄 밀드 퍼터 라인 ‘SYSTM2’를 공개했다.
전통적인 헤드 디자인에 현대적인 정밀 제조 기술을 결합하여 그린 위에서의 안정성을 극대화한 것이 특징이다.
SYSTM2 퍼터에는 정밀 밀링 페이스가 적용됐다. 페이스 전체를 플라이 컷 공법을 가공한 후, 톱날 커터를 사용해 일정한 깊이의 그루브를 형성함으로써 일관된 퍼포먼스를 구현한다.
또한 금속 사출 성형 기술을 적용해 최적의 무게 배분을 설계했다. 페이스 뒷면의 무게를 전략적으로 줄이고, 힐과 토우로 재배치하여 임팩트 시 안정성을 높였다. 미스 샷에서도 일관된 퍼포먼스를 제공한다.
소재는 304 스테인리스 스틸이다. 특유의 부드러운 특성을 통해 임팩트 시 뛰어난 반응성과 타구감을 제공하며, 이는 골퍼가 원하는 정교한 거리 컨트롤과 임팩트 순간 손끝으로 전달되는 섬세한 피드백 전달로 이어진다.
디자인 측면에서는 '투톤 마감'을 통해 시각적 얼라인먼트 기능을 극대화했다. 전면의 새틴 스크래치 실버와 후면의 블랙 PVD 마감이 극명한 대비를 이뤘다. 어드레스 시 정교한 볼 정렬을 돕고 스트로크 과정에서 페이스 정렬을 유지하도록 한다. 또한 전면에는 하이드로 블라스트 공정을 적용해 고급스러운 외관과 강력한 내구성을 동시에 확보했다.
SYSTM2는 골퍼마다 퍼팅 스트로크가 다르다는 점을 고려해, 개인별 최적의 퍼포먼스를 완성할 수 있도록 폭넓은 호젤 옵션을 제공한다.
‘L-넥’ 호젤은 자연스러운 토행을 형성해 아크형 스트로크를 가진 골퍼에게 최상의 선택지를 제공한다. ‘싱글 밴드’ 호젤은 페이스 밸런스 설계로 헤드 회전을 최소화하여 직선형 스트로크를 선호하는 골퍼에게 흔들림 없는 일관성을 선사한다. 안정성 강화를 고려한 두 가지 타입의 트러스 호젤 옵션도 있다.
SYSTM2 퍼터는 3가지 블레이드 모델과 2가지 말렛 모델로 출시된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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