‘탈골스윙’ 창시자 나병관, 보이스캐디와 후원 계약 연장…제품 개발에도 참여
보이스캐디(㈜브이씨, 대표 김준오)가 ‘탈골스윙’의 창시자 나병관과 후원 계약을 연장했다.
나병관은 지난 2024년부터 2025년까지 보이스캐디와 동행하고 있다. 특히 50만 명 이상의 진성 골퍼 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘탈골스윙’과 SBS골프 아카데미, 인스타그램 등 주요 미디어를 통해 보이스캐디 브랜드 신뢰도를 높이는데 크게 기여하고 있다.
2025년 KPGA 챔피언스투어 ‘레전드 클래식 시리즈 6’에서 우승 등 왕성한 현역 생활을 하고 있다. 또 서원힐스골프장 아카데미에서 주니어 골퍼 육성에도 앞장 서고 있다.
이번 재계약을 통해 양측은 단순한 후원 관계를 넘어, 투어 활동을 비롯한 다양한 현장에서의 참여와 마케팅 전반에 걸친 협업을 한층 강화할 계획이다. 나병관은 제품 개발 과정에 직접 참여할 예정이다.
여기에 온·오프라인 콘텐츠 제작과 선수 SNS 채널을 통한 커머스 활동 등으로 브랜드 가치를 적극적으로 전달하는 활동도 병행한다. 신제품 홍보물과 자사몰 콘텐츠 전반에서 브랜드 앰버서더로서 역할도 한다.
나병관은 “대한민국을 대표하는 글로벌 브랜드 보이스캐디와 오랜 시간 함께하며, 단순한 후원 관계를 넘어 골프 여정을 지탱해 주는 든든한 파트너라는 확신을 갖게 됐다”며 “세계 3위권인 한국 골프 시장의 위상에 걸맞은 독보적인 기술력과 브랜드 자부심에 매료되어 재계약을 결심했다”고 밝혔다.
이어 “특히 스윙스틱 개발 등 제품 기획부터 마케팅까지 모든 임직원이 골프에 진심으로 몰입하는 모습과 ‘오토핀’ 같은 디테일한 기능에서 깊은 감명을 받았다”며 “앞으로 보이스캐디의 제품을 사용하는 것을 넘어, 골퍼의 마음을 가장 잘 읽어내는 혁신적인 골프 문화를 함께 만들어가는 전략적 파트너로서 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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