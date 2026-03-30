신정훈, 강기정 꺾고 단일화…민형배 측 여론조사 개입 논란도

민주당 통합 시장 경선 4자 구도로

신정훈 “강 시장 결단에 깊은 존경”

민형배 지지자, ‘역선택’ 의혹 터져

강기정 “여론 왜곡, 단호히 대응…”

30일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에서 신정훈 후보가 강기정 후보와 단일화했다. 사진은 이날 오전 광주 서구 광주시의회 기자실에서 두 후보가 단일화를 밝히며 두 손을 잡고 있는 모습. 연합뉴스

신정훈 예비후보는 30일 오전 발표한 단일화 승리 감사의 글에서 강기정 시장의 결단에 깊은 존경과 감사의 뜻을 밝혔다.