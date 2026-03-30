김효주 “2승으로 잡았던 시즌 목표 다시 수정하겠다”

2주 연속 패배로 ‘김(효주)한증’ 걸린 넬리에 엄지척

30일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽에서 막을 내린 LPGA투어 포드 챔피언십에서 우승한 김효주가 챔피언퍼트를 성공시킨 뒤 양팔을 들어 올리며 우승 기쁨을 만끽하고 있다. AFP연합뉴스

김효주는 미국의 간판스타이자 세계랭킹 2위인 넬리와 지난주 파운더스컵에 이어 이번 주에도 우승 경쟁을 펼쳤다. 특히 이번 대회에서는 나흘 내내 동반 플레이를 했다. 지난주 파운더스컵 최종 라운드까지 포함하면 5라운드 연속이다.

김효주는 “넬리와 계속 같이 경기해서 기분이 좋다. 넬리의 스윙이 너무 좋아서 ‘우와’ 감탄하면서 하면서 본다”라며 “지난주에도 그렇고 치열하게 마지막까지 승부를 펼쳤는데, 오늘도 넬리가 이글·버디로 마무리하는 것을 보고 정말 잘 친다고 생각했다”고 ‘김(효주)한증’에 걸렸을 상대를 추켜 세웠다.