‘재기 아이콘’ 우들런드의 희망 메시지 “나를 보고 포기하지 않길 바란다”
“어려움을 겪고 계신 분들이 있다면 나를 보며 포기하지 않기를 바란다.”
뇌종양 수술 후 필드로 돌아와 미국프로골프(PGA) 투어 대회 정상에 우뚝 선 게리 우들런드(미국)의 메시지다.
우들런드는 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 끝난 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈(총상금 990만달러)에서 우승했다.
올해 41세인 우들런드는 2023년 뇌종양 진단을 받고 그해 9월 뇌수술을 받았다. AP통신 보도에 따르면 수술은 머리 옆쪽에 야구공 크기만 한 구멍을 내고 진행됐다.
수술 이후 1년만인 지난 2024년에 필드에 복귀했다. 복귀 첫 해에는 한 차례 ‘톱10’ 입상이 없었지만 작년 휴스턴오픈에서는 준우승을 차지해 재기 가능성을 보였다. 그가 준우승하자 큰 수술이 아니었나라는 의심의 눈총도 있었지만 실제를 그러지 않았다.
우들런드는 이달 초 플레이어스 챔피언십 때는 “수술 후 불안감과 경계심 때문에 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받았다”며 대회 도중 갑자기 울음이 터지거나, 화장실에 숨어야 할 때도 있었다고 털어놨다.
우들런드는 우승 후 인터뷰에서 “골프는 개인 스포츠라고 하지만 저는 오늘 혼자가 아니었다”며 “우리 팀과 가족, 또 골프계 많은 분의 도움으로 이런 결과를 얻을 수 있었다”고 말했다.
아내 개비의 헌신적 사랑에 대한 감사도 빼놓지 않았다. 그는 “물론 나도 힘들었지만, 아내가 더 힘들었을 것”이라며 “정말 사랑한다는 말을 전하고 싶다”고 말하며 울먹였다.
우드런드는 대수술과 적잖은 나이에도 불구하고 여전히 투어를 대표하는 장타자 그룹에 속한다. 그의 올 시즌 드라이버샷 평균 비거리는 324.6야드로 2위다.
AP통신은 “4라운드 티샷 볼 스피드가 시속 310㎞ 이상 나오는 등 그의 파워는 여전했다”는 것으로 그 배경을 설명했다.
우들런드 역시 “제 경기력은 그 어느 때와 비교해도 좋을 정도”라며 “아직도 (뇌수술 관련) 해결해야 할 부분들이 있지만 나는 계속 앞으로 나아갈 것”이라고 각오를 다졌다.
우들런드와 동반 플레이를 한 호이고르와 지난해 이 대회 우승자 이민우(호주)가 보여준 경기 매너도 화제가 됐다. 둘은 마지막 18번 홀 그린으로 향할 때 우드런드보다 약간 뒤에서 걸었다.
AP통신은 “이는 메이저 대회 이외 대회에서는 보기 드문 장면”이라며 “우들런드에게 팬들의 시선이 집중되도록 하기 위한 배려로 보인다”고 보도했다.
이에 호이고르는 “우들런드에게 그 순간을 선사하는 것이 맞다고 생각했다”며 “정말 멋진 순간이었고, 나도 그 모습을 보니 정말 좋았다. 진심으로 축하한다”고 인사했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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