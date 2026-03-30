충남도, 6개사와 2조5547억원 투자 협약
충남도와 3개 시군이 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등을 위해 6개 기업으로부터 2조5547억원 규모의 투자를 유치했다.
김태흠 충남지사는 30일 도청 대회의실에서 오세현 아산시장 등 3개 시군 시장·군수, 김동회 디앤알파트너스 대표이사 등 6개 기업 대표와 투자협약(MOU)를 체결했다.
6개 기업은 아산·논산·예산 등 3개 시군 산업단지 등 26만3854㎡의 부지에 2030년까지 2조5547억원을 투자해 생산시설을 신설하거나 이전하기로 했다. 이들 기업이 채용하게 될 신규 인력은 총 1065명이다.
디앤알파트너스는 2029년 3월까지 1조5000억 원을 투자해 아산 음봉 일원 11만9339㎡에 100㎿ 규모 AI 데이터센터를 구축하고, 신규로 300명을 고용한다.
말타니는 2029년 3월까지 아산 음봉 일원 3만8520㎡에 8500억원을 투자해 80㎿ 규모 AI 데이터센터를 조성하기로 했다. 신규 고용 인원은 200명이다.
엑스알비는 수도권 2차전지와 바나듐 배터리 생산시설을 아산 배방 스마트복합그린산단 3만3000㎡의 부지에 이전 구축한다. 이를 위해 2030년 말까지 1000억원을 투자하고, 신규로 200명을 고용할 계획이다.
소디스 역시 2030년 2월까지 450억원을 투자해 수도권에 있는 AI 자율주행버스 생산시설을 배방 스마트복합그린산단 3만㎡에 이전하기로 했다. 신규 고용 인력은 150명이다.
팜인더는 2029년 말까지 397억원을 들여 논산 상월면 일원 3만3000㎡의 부지에 저온 진공 식품 건조·가공 시설을 이전 구축한다.
MS머트리얼즈는 예산 예당산단 9995㎡의 부지에 2028년 12월까지 200억원을 투입해 반도체 공정 특수가스 제조 공장을 신설할 예정이다.
김태흠 지사는 “단순한 공장 건립을 넘어 충남 산업 구조를 첨단화하고 양질의 일자리를 창출하는 소중한 마중물이 될 것”이라며 “AI시대를 맞아, AI 기반 산업을 지속적으로 확장해 충남의 미래 먹거리를 속도감 있게 확보해 나아가겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사