고양시, 상·하수도 대대적 정비…‘안전한 물 환경’ 구축

주교 배수지 조감도. 고양시 제공

시는 주교·성사 일원 재개발에 따른 물 수요 증가에 대응하기 위해 주교배수지를 기존 2800㎥에서 7200㎥ 규모로 확대한다. 총 488억원을 투입해 4월 공사 개찰, 5월 착공을 목표로 하고 있으며, 안정적인 용수 공급 기반을 선제적으로 확보한다는 계획이다.

노후 상수관로 정비사업 추진 계획도. 고양시 제공