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고양시, 상·하수도 대대적 정비…‘안전한 물 환경’ 구축

입력:2026-03-30 11:12
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주교 배수지 조감도. 고양시 제공

경기 고양시가 배수지 증설과 노후 관로 정비 등 상·하수도 인프라 확충을 통해 안전한 물 환경 도시 조성에 속도를 내고 있다.

고양시 상하수도사업소는 안정적인 수돗물 공급과 공공수역 수질 개선을 위해 배수지 증설, 송수관로 개량, 하수관로 정비 등 물 관리 정책을 전방위적으로 추진한다고 30일 밝혔다.

시는 주교·성사 일원 재개발에 따른 물 수요 증가에 대응하기 위해 주교배수지를 기존 2800㎥에서 7200㎥ 규모로 확대한다. 총 488억원을 투입해 4월 공사 개찰, 5월 착공을 목표로 하고 있으며, 안정적인 용수 공급 기반을 선제적으로 확보한다는 계획이다.

이와 함께 30년 이상 된 노후 송수관로 6.11㎞를 개량하고 3.08㎞ 구간은 복선화해 관로 내구성을 높이고 비상 시에도 단수 없이 수돗물 공급이 가능하도록 한다.

지방상수도 현대화사업도 병행 추진 중으로, 지난해 1단계를 통해 6개 급수 구역 블록 구축과 18.4㎞ 노후관 정비를 완료했으며, 올해는 오금블록 등 5개 급수 구역에 블록 구축과 노후상수관을 정비하는 현대화 사업 실시설계를 추진하고 있다.

하수도 분야에서는 원당 재정비촉진지구 등 8곳에서 하수관로 정비사업을 추진한다. 분류식 하수관로를 설치해 오수와 우수를 분리 처리함으로써 하천 수질을 개선하고, 정화조 폐쇄로 악취 문제 해소와 주거환경 개선 효과도 기대된다.
노후 상수관로 정비사업 추진 계획도. 고양시 제공

총사업비 약 480억원이 투입되는 원당 하수관로 정비사업은 3월 이후 착공해 2029년 3월 준공을 목표로 단계별로 진행된다. 시는 공사 과정에서 상가 밀집 지역 등 민감 구간에 대해 현장 소통을 강화해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

노후 하수관로 정비도 병행된다. 20년 이상 된 하수관로 16.6㎞를 정비하는 3단계 사업은 실시설계를 마쳤으며, 34.3㎞ 규모의 4단계 사업도 정밀조사 후 설계 용역이 진행 중이다.

아울러 일산·벽제 수질복원센터의 시설 개량과 증설도 추진된다. 일산수질복원센터는 성능 회복을 위한 1단계 공사가 오는 5월 마무리될 예정이며, 벽제수질복원센터는 내년 착공을 목표로 증설 사업이 추진되고 있다.

시 관계자는 “재무 건전성과 운영 효율성을 높이면서 노후시설 개선과 선제적 안전관리로 시민이 신뢰할 수 있는 물 관리 체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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