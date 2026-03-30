고양시, 상·하수도 대대적 정비…‘안전한 물 환경’ 구축
경기 고양시가 배수지 증설과 노후 관로 정비 등 상·하수도 인프라 확충을 통해 안전한 물 환경 도시 조성에 속도를 내고 있다.
고양시 상하수도사업소는 안정적인 수돗물 공급과 공공수역 수질 개선을 위해 배수지 증설, 송수관로 개량, 하수관로 정비 등 물 관리 정책을 전방위적으로 추진한다고 30일 밝혔다.
시는 주교·성사 일원 재개발에 따른 물 수요 증가에 대응하기 위해 주교배수지를 기존 2800㎥에서 7200㎥ 규모로 확대한다. 총 488억원을 투입해 4월 공사 개찰, 5월 착공을 목표로 하고 있으며, 안정적인 용수 공급 기반을 선제적으로 확보한다는 계획이다.
이와 함께 30년 이상 된 노후 송수관로 6.11㎞를 개량하고 3.08㎞ 구간은 복선화해 관로 내구성을 높이고 비상 시에도 단수 없이 수돗물 공급이 가능하도록 한다.
지방상수도 현대화사업도 병행 추진 중으로, 지난해 1단계를 통해 6개 급수 구역 블록 구축과 18.4㎞ 노후관 정비를 완료했으며, 올해는 오금블록 등 5개 급수 구역에 블록 구축과 노후상수관을 정비하는 현대화 사업 실시설계를 추진하고 있다.
하수도 분야에서는 원당 재정비촉진지구 등 8곳에서 하수관로 정비사업을 추진한다. 분류식 하수관로를 설치해 오수와 우수를 분리 처리함으로써 하천 수질을 개선하고, 정화조 폐쇄로 악취 문제 해소와 주거환경 개선 효과도 기대된다.
총사업비 약 480억원이 투입되는 원당 하수관로 정비사업은 3월 이후 착공해 2029년 3월 준공을 목표로 단계별로 진행된다. 시는 공사 과정에서 상가 밀집 지역 등 민감 구간에 대해 현장 소통을 강화해 시민 불편을 최소화할 방침이다.
노후 하수관로 정비도 병행된다. 20년 이상 된 하수관로 16.6㎞를 정비하는 3단계 사업은 실시설계를 마쳤으며, 34.3㎞ 규모의 4단계 사업도 정밀조사 후 설계 용역이 진행 중이다.
아울러 일산·벽제 수질복원센터의 시설 개량과 증설도 추진된다. 일산수질복원센터는 성능 회복을 위한 1단계 공사가 오는 5월 마무리될 예정이며, 벽제수질복원센터는 내년 착공을 목표로 증설 사업이 추진되고 있다.
시 관계자는 “재무 건전성과 운영 효율성을 높이면서 노후시설 개선과 선제적 안전관리로 시민이 신뢰할 수 있는 물 관리 체계를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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