경기교통공사, 데이터 기반 교통체계로 도약 본격화
박재만 사장 취임 “도민 체감형 교통혁신 추진”
경기교통공사가 제3대 사장 취임과 함께 스마트 교통서비스 전환을 핵심으로 한 새로운 비전을 선포했다.
경기교통공사는 지난 27일 제3대 사장 취임식을 열고 향후 운영 방향과 핵심 과제를 공식 발표했다. 이날 행사에는 경기도 관계자와 유관기관, 임직원 등이 참석해 공사의 비전과 추진 전략을 공유했다.
박재만 신임 사장은 취임사에서 “도민의 이동권을 책임지는 핵심 공공기관으로서 일상에 실질적인 변화를 만들어야 할 시점”이라고 강조하며, 공사의 비전으로 ‘도민이 신뢰하는 스마트 교통서비스’를 제시했다. 이를 실현하기 위한 3대 방향으로는 도민 체감형 교통서비스 혁신, 데이터 기반 스마트 교통체계 전환, 소통과 협력 중심의 조직문화 구축을 제시했다.
구체적으로는 광역버스 운영의 안정성을 강화하고, 수요응답형 교통서비스인 ‘똑버스’를 확대해 교통 사각지대를 해소할 계획이다. 아울러 데이터와 기술을 활용한 운영 고도화를 통해 효율적인 교통서비스 체계를 구축하고, 현장의 의견이 반영되는 조직문화를 정착시키는 한편 경기도 및 시군, 유관기관과의 협력도 강화할 방침이다.
박 사장은 “막중한 책임감을 느낀다. 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 실천과 성과로 답하겠다”며 “신뢰받는 스마트 교통서비스 구현에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, 경기교통공사는 공공버스와 수요응답형 교통서비스 등을 통해 도민 이동 편의를 높이고 지속 가능한 교통체계 구축에 주력하고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사