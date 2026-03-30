경기교통공사, 데이터 기반 교통체계로 도약 본격화

박재만 사장 취임 “도민 체감형 교통혁신 추진”

박재만 경기교통공사 사장. 경기교통공사 제공

박재만 경기교통공사 사장 취임 기념촬영. 경기교통공사 제공

한편, 경기교통공사는 공공버스와 수요응답형 교통서비스 등을 통해 도민 이동 편의를 높이고 지속 가능한 교통체계 구축에 주력하고 있다.