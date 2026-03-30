우즈의 ‘약물 복용 혐의’와 비교된 우드런드의 ‘인간 승리’, 뇌종양·외상 후 스트레스 장애 딛고 우승

텍사스 칠드런스 휴스턴오픈서 정상 등극 감격

6년 9개월 만의 PGA투어 통산 다섯 번째 우승

시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전권 보너스도

30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스에서 끝난 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈에서 우승한 게리 우들런드. 연합뉴스

30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스에서 막을 내린 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈에서 우승한 게리 우들런드가 아내 개비의 축하를 받고 있다. AP연합뉴스

우승을 확정한 우들런드는 눈시울이 붉어진 채 캐디, 그린 밖에서 남편을 기다리고 있던 아내와 차례로 포옹하며 기쁨을 만끽했다.