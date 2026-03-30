우즈의 ‘약물 복용 혐의’와 비교된 우드런드의 ‘인간 승리’, 뇌종양·외상 후 스트레스 장애 딛고 우승
텍사스 칠드런스 휴스턴오픈서 정상 등극 감격
6년 9개월 만의 PGA투어 통산 다섯 번째 우승
시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전권 보너스도
게리 우들런드(미국)가 뇌종양 수술과 그에 따른 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 극복하고 미국프로골프(PGA)투어 대회 우승을 차지했다.
우들런드는 30일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼 파크 골프코스(파70·7475야드)에서 열린 PGA 투어 텍사스 칠드런스 휴스턴오픈(총상금 990만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 1개에 버디 4개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다.
최종 합계 21언더파 259타를 기록한 우들런드는 2위 니콜라이 호이고르(덴마크)를 5타 차이 여유있게 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다. 작년 우승자인 교포 선수 이민우가 보유하고 있는 대회 최소타 기록(260타)을 1타 경신한 신기록이다.
2019년 6월 메이저 대회인 US오픈 이후 6년 9개월 만의 PGA투어 통산 5승째다. 우승 상금은 178만2000달러(약 26억8000만 원)다.
우드런드는 이 대회 우승으로 4월 초 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 출전권을 보너스로 획득했다. 139위였던 세계랭킹도 51위로 도약했다.
우드런드는 2023년에 뇌종양 진단을 받았다. 그해 9월 뇌 수술을 받고 2024시즌에 투어에 복귀했으나 26개 대회에서 11차례나 컷 탈락했다. ‘톱10’ 입상이 한 차례도 없었다.
2025년 2월 PGA투어 커리지 어워드(Courage Award)를 수상했다. 뇌종양 수술을 받은 어려움에도 투어에 복귀한 점을 인정받은 것. 그리고 작년 이 대회에서 준우승을 차지하며 재기 가능성을 밝혔다.
우들런드는 이달 초 “수술로 종양을 완전히 없애지는 못했다”라며 “수술 후 불안감과 경계심 등으로 인해 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 진단을 받았다”고 밝힌 바 있다. 대회 도중 갑자기 울거나 화장실에 숨는 행동을 한 것은 그 증세 때문이었다.
1타 차 단독 선두로 최종 라운드에 임한 우들런드는 이날 7∼9번 홀에서 연속 버디를 잡는 등 전반에 4타를 줄이며 우승을 예약했다. 반면 경쟁자인 호이고르는 9번 홀까지 오히려 1타를 잃었다.
우승을 확정한 우들런드는 눈시울이 붉어진 채 캐디, 그린 밖에서 남편을 기다리고 있던 아내와 차례로 포옹하며 기쁨을 만끽했다.
지난해 준우승한 대회에서 우승한 사례는 2024년 7월 스코틀랜드오픈 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 이후 이번 대회 우들런드가 1년 8개월 만이다.
김주형은 공동 56위(최종합계 2언더파 278타), 임성재는 공동 60위(최종합계 1언더파 279타)로 대회를 마쳤다. 이로써 김주형의 시즌 첫 메이저대회 마스터스 출전을 위한 선택지는 4월3일(한국시간) 개막하는 발레로 텍사스 오픈 1개 밖에 남지 않았다.
대회 2연패에 나선 ‘디펜딩 챔피언’ 이민우는 조니 키퍼(미국)와 함께 공동 3위(최종합계 15언더파 265타)로 대회를 마쳤다.
애덤 스콧(호주)과 셰인 라우리(아일랜드)는 각각 11번 홀과 2번 홀(이상 파3)에서 행운의 홀인원을 잡았다. 1라운드 콜 해머(미국)까지 이번 대회에서는 3명이 홀인원을 기록했다. 한 대회 3차례 홀인원은 2023년 US오픈 이후 약 3년 만이다.
제이크 냅(미국)은 이번 대회에서 매 라운드마다 이글 1개씩을 잡는 등 총 4개의 이글을 기록했다. 4차례 이글이 모두 초장타를 앞세운 퍼트 이글이다. 그는 시그니처 대회 AT&T 페블비치 프로암에서도 이글 4개를 기록했다.
올 시즌 5번째 톱10인 공동 6위(최종합계 13언더파 267타)로 대회를 마친 제이크는 8개의 이글로 시즌 평균 타수 1위를 달리고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사