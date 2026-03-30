4월 3일, 제주 시내버스 전면 무료 운행
올해 첫 시행
제주도는 제78회 4·3희생자추념일을 맞아 오는 4월 3일 하루 동안 제주 시내버스를 전면 무료로 운행한다고 30일 밝혔다.
이번 조치는 4·3추념일의 의미를 도민 사회에 널리 확산하기 위해 도입한 것으로, 지난해 개정된 ‘제주도 4·3희생자추념일 지방공휴일 지정 조례’에 따라 올해 처음 시행된다.
무료 운행 대상은 급행·리무진을 포함해 간선·지선 등 모든 시내버스 노선이다. 이용객은 별도의 요금 없이 자유롭게 버스를 이용할 수 있다. 단, 시티투어버스와 일부 관광지 순환버스는 제외된다.
올해는 무료승차 전용 시스템이 마련되지 않아 교통카드 단말기 전원을 차단하는 방식으로 운영된다. 향후 교통카드 기반 무료승차 시스템을 도입해 이용 실적을 체계적으로 관리하고 안정적인 운영 기반을 마련할 계획이다.
도는 버스 내 무료승차 안내문을 부착하고 운수종사자 사전 교육을 실시해 이용객 불편을 최소화할 방침이다.
김삼용 제주도 교통항공국장은 “4·3희생자추념일의 의미를 되새기고 도민과 방문객 모두의 이동 편의를 높이기 위해 무료버스 운영을 추진하게 됐다”며 “안전하고 원활한 운행이 이뤄질 수 있도록 관리하겠다”고 말했다.
한편 4월 3일은 2018년부터 지방공휴일로 지정돼 도내 관공서 소속 지방공무원은 이날 휴무한다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사