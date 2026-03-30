인천교통공사, 월미바다열차 ‘벚꽃 시즌’ 특별 운영

월미바다열차. 인천교통공사 제공

이와 함께 다음 달 9일부터 26일까지 열차 또는 포토존에서 촬영한 사진을 개인 소셜미디어(SNS)에 게시하면 추첨을 통해 기프티콘을 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.

최정규 공사 사장은 “월미바다열차를 찾는 시민들이 봄철 벚꽃과 함께 다양한 체험을 즐길 수 있도록 이번 특별 운영을 준비했다”며 “앞으로도 계절과 연계한 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.