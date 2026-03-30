인천교통공사, 월미바다열차 ‘벚꽃 시즌’ 특별 운영
인천교통공사는 31일부터 월미바다열차에서 벚꽃 시즌 특별 운영을 한다고 30일 밝혔다.
월미도 벚꽃 개화 시기에 맞춘 열차 연장 운행과 테마 콘텐츠를 통해 시민들에게 봄철 볼거리와 체험 기회를 제공하고자 마련됐다.
공사는 운영 기간 열차 내부를 벚꽃 디자인으로 꾸민 ‘벚꽃 테마 랩핑 열차’를 운행한다. 또 월미바다역 대합실에는 벚꽃 테마로 구성된 포토존을 설치해 방문객이 사진 촬영을 즐길 수 있도록 했다.
벚꽃 절정기로 예상되는 다음 달 9일부터 12일까지는 기존 화∼목요일 오후 6시, 금∼일요일 오후 7시까지였던 운영 시간을 오후 9시까지 연장한다. 막차는 오후 20시 출발이다. 개화 상황에 따라 일정은 일부 조정될 수 있다.
현장 참여형 이벤트도 운영된다. 다음 달 10일부터 12일까지 오후 4∼6시 월미바다역에서는 당일 승차권 이용객을 대상으로 ‘벚꽃 룰렛 이벤트’가 진행된다. 관련 경품은 월미바다열차 평일 이용권 등이다.
이와 함께 다음 달 9일부터 26일까지 열차 또는 포토존에서 촬영한 사진을 개인 소셜미디어(SNS)에 게시하면 추첨을 통해 기프티콘을 제공하는 이벤트도 함께 진행된다.
최정규 공사 사장은 “월미바다열차를 찾는 시민들이 봄철 벚꽃과 함께 다양한 체험을 즐길 수 있도록 이번 특별 운영을 준비했다”며 “앞으로도 계절과 연계한 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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