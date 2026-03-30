군대야 기예단이야…김정은 파안대소한 北 특수부대 시범
북한이 특수부대원들의 기이한 무술과 격파 시범을 담은 ‘차력쇼’ 같은 영상을 공개했다.
조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 진행된 특수부대원들의 훈련 영상을 29일 보도했다. 매체는 “각급 대연합부대 특수작전 구분대들은 백발백중의 사격술과 군사기술적, 육체적 능력을 경쟁적으로 남김없이 시위했다”면서 전투원들의 훈련 모습을 집중 조명했다.
공개된 영상에서 눈길을 끈 것은 비현실적으로 보이는 격파 시범이었다. 보호장비를 전혀 착용하지 않고 상의를 탈의한 전투원들은 복근으로 도끼와 곡괭이를 튕겨냈다. 못 위에 맨손으로 엎드려뻗친 상태로 등 위에 올려진 무거운 돌판을 해머로 부수는 연출도 이어졌다.
이 밖에도 팔뚝 위에 올린 기왓장을 도끼로 내리쳐 깨거나 맨손으로 칼날을 쥐는 모습도 눈길을 끌었다. 아울러 야간투시경을 활용한 사격과 여군 부대의 단검 무술 시범도 펼쳐졌다.
이러한 시범에 김 위원장은 손뼉을 치고 환하게 웃으며 깊은 만족감을 표했다. 조선중앙TV는 김 위원장이 “절대의 위세와 무쌍한 용맹에 커다란 만족”을 표시했으며, “평시에 훈련에서 땀을 많이 흘려야 전투에서 피를 적게 흘린다는 철리를 깊이 자각해야 한다”고 지시했다고 전했다.
이번 보도는 김 위원장을 향한 군의 충성심을 대내외에 선전하려는 의도로 풀이된다. 현장에는 노광철 국방상과 리영길 인민군 총참모장 등 군 수뇌부가 함께했으며, 화면엔 김여정 당 총무부장이 김 위원장을 수행하는 모습도 포착됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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