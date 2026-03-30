인천시, 무주택 청년에 2년간 월세 480만원 지원
인천시는 경제적 어려움을 겪는 청년의 주거비 부담을 덜기 위해 월 20만원씩 최대 24개월간 총 480만원의 월세를 지원하는 ‘청년월세 지원사업’을 추진한다고 30일 밝혔다.
신청자는 오는 5월 29일 오후 4시까지 모집한다. 지원 대상은 부모와 따로 거주하는 19∼39세 무주택 청년이다. 더 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 국토교통부 청년월세 한시 특별지원 사업보다 연령 기준을 5세 확대했다.
의무복무 제대군인의 경우에는 군복무 기간을 고려해 신청 가능 연령을 최대 3세 연장한다. 군복무 기간이 1년 미만이면 1세 연장, 군복무 기간이 1년 이상 2년 미만이면 2세 연장, 군복무 기간이 2년 이상 5년 미만이면 3세 연장된다.
소득 및 재산 기준은 청년가구와 원가구에 각각 적용된다. 청년가구는 기준 중위소득 60% 이하(1인가구 기준 약 153만원)이면서 재산가액 1억2200만원 이하여야 한다. 원가구는 기준 중위소득 100% 이하(3인가구 기준 약 535만원)이면서 재산가액 4억 7000만원 이하여야 한다.
모집 인원은 약 2750명으로 예상된다. 시는 예산 범위에서 소득·재산 기준을 반영한 우선순위 선발 방식을 적용한다. 경제적 여건이 더 어려운 청년을 우선 지원할 예정이다. 선정 결과는 오는 9월 서면 또는 문자메시지로 안내한다.
신청은 온라인과 오프라인으로 가능하다. 19∼34세는 ‘복지로’, 35∼39세는 ‘인천청년포털’을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 관할 행정복지센터를 방문해서도 가능하다.
김세헌 시 청년정책담당관은 “청년들이 경제적 부담을 덜고 안정적으로 지역에 정착하기를 바란다”며 “앞으로도 경제적 어려움을 겪는 청년층의 주거비 경감을 위해 노력하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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