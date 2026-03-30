인천시, 무주택 청년에 2년간 월세 480만원 지원

인천시청 전경. 인천시 제공

모집 인원은 약 2750명으로 예상된다. 시는 예산 범위에서 소득·재산 기준을 반영한 우선순위 선발 방식을 적용한다. 경제적 여건이 더 어려운 청년을 우선 지원할 예정이다.