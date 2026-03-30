트럼프 “아마도 합의하게 될 것” 협상 띄우지만…美, 이란 우라늄 회수 지상전 검토

트럼프 “이란과 협상 직·간접적으로 하고 있어…극도로 잘 돼”

파키스탄, 미국과 이란 대화에 긍정 전망

월스트리트저널 “트럼프, 이란 우라늄 회수 군사작전 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 대통령전용기에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) “이란과 협상을 극도로 잘하고 있다”고 말했다. 이란에 대한 지상 작전 가능성에 대해서는 즉답을 피했다. 다만 미국 언론에서는 트럼프 대통령이 이란의 농축 우라늄 확보를 위해 지상전을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.



트럼프는 이날 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 기내에서 취재진 질문에 이같이 말한 뒤 “우리는 그들과 직접적으로, 간접적으로 협상하고 있다. 중재국도 있지만 직접 상대하기도 한다”고 말했다. 이어 “아마도 그들과 합의를 하게 될 것 같다. 꽤 확신한다”고 덧붙였다.



트럼프는 미국의 공습으로 이란 지도부가 사실상 교체됐다고 주장했다. 그는 “우리는 정권 교체를 이뤘다. 한 정권은 도륙당하고 파괴되었으며 모두 죽었다. 그다음 정권도 대부분 죽었다”며 “그리고 세 번째 정권, 우리는 그 누구도 상대해 본 적 없는 완전히 다른 사람들을 상대하고 있다”고 설명했다. 이란 내부의 강경파들을 제거한 뒤 새 지도부와 협상을 하고 있다는 설명으로 해석된다.



트럼프는 이란에 대한 지상군 투입을 고려하느냐는 질문에는 즉답을 피한 뒤 “나에게는 많은 대안이 있다. 우리는 사흘 만에 그들 미사일의 대부분을 박살 냈다. 그들은 이제 힘이 빠져 헐떡거리고 있다”고 말했다. 이어 “우리에게는 (이란 내) 한 그룹이 있다. 우리가 이전에 상대해 본 적 없는 사람들인데 매우 이성적으로 행동하고 있다”며 “진심으로 이것은 정말로 실질적인 정권 교체”라고 주장했다.



트럼프는 이란 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이가 대화에 참여하고 있느냐는 질의에는 “그럴 수도 있지만, 아무도 그에 대해 듣지 못했다. 살아있을지는 몰라도 분명히 심각한 문제에 빠져 있다. 그는 중상을 입었다”고 답했다.



중재국으로 부상한 파키스탄도 이날 미국과 이란의 대화를 곧 개최할 것이라고 밝혔다. AP통신에 따르면 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무부 장관은 파키스탄에서 열린 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트와의 4개국 외무장관 회의 뒤 “파키스탄은 협상을 원활한 진행을 돕도록 이란과 미국이 모두 파키스탄에 신뢰를 표명해 매우 기쁘다”며 “며칠 안에 양측의 의미 있는 협상을 주최하고 돕게 돼 영광일 것”이라고 말했다.



다만 트럼프 행정부의 무성한 협상론에도 지상전 시나리오는 계속되고 있다. 월스트리트저널은 이날 트럼프가 이란에서 약 453㎏의 우라늄 비축분을 회수하기 위한 군사작전을 검토 중이라고 보도했다. 해당 작전은 지상군이 이란 내부에서 며칠 또는 그 이상 주둔해야 가능하다. 다만 당국자들은 트럼프가 작전 명령을 내릴지 아직 결정하지 않았다며 미군 병사들에게 미칠 위험을 고려하고 있다고 전했다.



트럼프는 그동안 이란이 핵 물질을 보유할 수 없다는 입장을 분명히 해왔지만 이란이 직접 포기하거나 지상 작전으로 회수하지 않는 한 다른 방법이 없는 상황이다. 지난해 6월 이스라엘과 미국이 이란 핵 시설을 공습하기 전 이란은 60% 고농축 우라늄 400㎏ 이상과 20% 농축 우라늄 200㎏ 가까이 보유한 것으로 추정됐다. 해당 물질은 90% 무기급 우라늄으로 쉽게 전환될 수 있다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) “이란과 협상을 극도로 잘하고 있다”고 말했다. 이란에 대한 지상 작전 가능성에 대해서는 즉답을 피했다. 다만 미국 언론에서는 트럼프 대통령이 이란의 농축 우라늄 확보를 위해 지상전을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.트럼프는 이날 플로리다주에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 기내에서 취재진 질문에 이같이 말한 뒤 “우리는 그들과 직접적으로, 간접적으로 협상하고 있다. 중재국도 있지만 직접 상대하기도 한다”고 말했다. 이어 “아마도 그들과 합의를 하게 될 것 같다. 꽤 확신한다”고 덧붙였다.트럼프는 미국의 공습으로 이란 지도부가 사실상 교체됐다고 주장했다. 그는 “우리는 정권 교체를 이뤘다. 한 정권은 도륙당하고 파괴되었으며 모두 죽었다. 그다음 정권도 대부분 죽었다”며 “그리고 세 번째 정권, 우리는 그 누구도 상대해 본 적 없는 완전히 다른 사람들을 상대하고 있다”고 설명했다. 이란 내부의 강경파들을 제거한 뒤 새 지도부와 협상을 하고 있다는 설명으로 해석된다.트럼프는 이란에 대한 지상군 투입을 고려하느냐는 질문에는 즉답을 피한 뒤 “나에게는 많은 대안이 있다. 우리는 사흘 만에 그들 미사일의 대부분을 박살 냈다. 그들은 이제 힘이 빠져 헐떡거리고 있다”고 말했다. 이어 “우리에게는 (이란 내) 한 그룹이 있다. 우리가 이전에 상대해 본 적 없는 사람들인데 매우 이성적으로 행동하고 있다”며 “진심으로 이것은 정말로 실질적인 정권 교체”라고 주장했다.트럼프는 이란 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이가 대화에 참여하고 있느냐는 질의에는 “그럴 수도 있지만, 아무도 그에 대해 듣지 못했다. 살아있을지는 몰라도 분명히 심각한 문제에 빠져 있다. 그는 중상을 입었다”고 답했다.중재국으로 부상한 파키스탄도 이날 미국과 이란의 대화를 곧 개최할 것이라고 밝혔다. AP통신에 따르면 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무부 장관은 파키스탄에서 열린 사우디아라비아, 튀르키예, 이집트와의 4개국 외무장관 회의 뒤 “파키스탄은 협상을 원활한 진행을 돕도록 이란과 미국이 모두 파키스탄에 신뢰를 표명해 매우 기쁘다”며 “며칠 안에 양측의 의미 있는 협상을 주최하고 돕게 돼 영광일 것”이라고 말했다.다만 트럼프 행정부의 무성한 협상론에도 지상전 시나리오는 계속되고 있다. 월스트리트저널은 이날 트럼프가 이란에서 약 453㎏의 우라늄 비축분을 회수하기 위한 군사작전을 검토 중이라고 보도했다. 해당 작전은 지상군이 이란 내부에서 며칠 또는 그 이상 주둔해야 가능하다. 다만 당국자들은 트럼프가 작전 명령을 내릴지 아직 결정하지 않았다며 미군 병사들에게 미칠 위험을 고려하고 있다고 전했다.트럼프는 그동안 이란이 핵 물질을 보유할 수 없다는 입장을 분명히 해왔지만 이란이 직접 포기하거나 지상 작전으로 회수하지 않는 한 다른 방법이 없는 상황이다. 지난해 6월 이스라엘과 미국이 이란 핵 시설을 공습하기 전 이란은 60% 고농축 우라늄 400㎏ 이상과 20% 농축 우라늄 200㎏ 가까이 보유한 것으로 추정됐다. 해당 물질은 90% 무기급 우라늄으로 쉽게 전환될 수 있다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지