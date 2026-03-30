김부겸 출마 선언 “대구가 국힘 버려야 보수 살아나”
김부겸 전 국무총리가 30일 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언했다.
김 전 총리는 이날 오전 10시 서울 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “오늘 다시 대구 시장 선거에 도전하고자 한다”라며 “지역주의 극복과 지역균형 발전, 그것이 저의 마지막 소명”이라고 밝혔다.
그는 지난해 가을부터 출마 요청을 받았다며 “피하면 부끄러울 것 같았다. 제가 져야 할 책임은 결국 대구였다”고 말했다.
그러면서 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다”며 “그래야 진짜 보수가 살아난다”고 강조했다.
김 전 총리는 “저는 지역주의보다 더 높은 벽을 넘고자 한다. 지역소멸이라는 절망의 벽”이라며 “제가 클 때, 대구는 저의 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸도 느끼게 해줘야 하지 않겠느냐”고 했다.
그는 대구가 침체된 데엔 국민의힘 책임이 크다고 했다. 김 전 총리는 “대구 시민을 표 찍어주는 기계로 취급한다. 지금도 마찬가지”라며 “요즈음 시장 공천 과정을 보면 도대체 무엇이 달라졌냐는 생각이 든다. 힘들어는 시민의 처지는 안중에도 없다”고 했다.
김 전 총리는 대구로 이동해 이날 오후 3시 대구 2·28기념중앙공원에서도 출마를 발표할 예정이다.
경북 상주 태생인 그는 경북고를 나와 서울대 정치학과를 졸업했다.
제16대 총선에서 경기 군포에서 당선된 뒤 내리 3선을 했으나 19대 총선을 앞두고 ‘지역주의 타파’를 외치며 대구로 향했다.
19대 총선(대구 수성구갑), 2014년 지방선거(대구시장)에서 연이어 고배를 마셨으나 20대 총선에서 승리하며 이변을 일으켰다. 이후 문재인정부에서 행정안전부 장관, 국무총리를 역임했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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