김부겸 출마 선언 “대구가 국힘 버려야 보수 살아나”

김부겸 전 국무총리가 30일 오전 서울 국회 소통관에서 대구시장 출마선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

“오늘 다시 대구 시장 선거에 도전하고자 한다”라며 “지역주의 극복과 지역균형 발전, 그것이 저의 마지막 소명”이라고 밝혔다.

김 전 총리는 “저는 지역주의보다 더 높은 벽을 넘고자 한다. 지역소멸이라는 절망의 벽”이라며 “제가 클 때, 대구는 저의 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸도 느끼게 해줘야 하지 않겠느냐”고 했다.