‘12년 만에 재도전’ 김부겸 대구시장 출마 선언
더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 대구시장에 다시 도전장을 내밀었다. 12년 만이다.
김 전 총리는 30일 국회에서 기자회견을 열어 “오늘 다시 대구시장 선거에 도전하고자 한다”며 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다.
그는 “지난해 가을부터 출마 요청을 받았다”면서 “피하면 부끄러울 것 같았다. 제가 져야 할 책임은 결국 대구였다”고 말했다.
김 전 총리는 대구의 현 상황에 대해 “점점 나빠지고 있다”며 국민의힘의 대구 독식 문제를 원인으로 꼽았다.
그러면서 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다”며 “그래야 진짜 보수가 살아난다”고 강조했다.
김 전 총리는 또 “15년 전 저는 한국 정치의 암 덩어리인 지역주의라는 벽을 넘어 보겠다고 대구에 출마했다”며 “오늘 저는 지역주의보다 더 높은 벽을 넘고자 한다. 지역소멸이라는 절망의 벽”이라고 지적했다.
이어 “우리 아들딸들이 대구를 등지고 있다. 제대로 된 일자리가 없다”며 “제가 클 때 대구는 제 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸들도 느끼게 해줘야 하지 않겠느냐”고 말했다.
그는 “지역주의 극복과 지역 균형발전이 제 마지막 소명”이라며 “대구 시민과 함께 대구의 미래 희망을 찾겠다”고 덧붙였다.
김 전 총리는 오후에는 대구 2·28기념중앙공원에서도 출마 선언을 한다.
김혜원 송경모 기자 kime@kmib.co.kr
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