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신현송 한은 총재 후보자 입국…“엄중 상황, 막중한 책임감”

입력:2026-03-30 09:56
수정:2026-03-30 10:01
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신현송 새 한국은행 총재 후보자가 30일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

신현송 한국은행 총재 후보자는 30일 입국하며 “엄중한 상황에 총재 지명을 받아 막중한 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

국제결제은행(BIS) 통화경제국장으로 일하며 스위스 취리히에 머물던 신 후보자는 이날 오전 인천국제공항을 통해 입국하며 취재진의 질문에 이같이 답했다. 그는 다만 기자들의 추가 질문에 대해선 “내일 상세히 말씀드리겠다”며 말을 아꼈다.


신 후보자는 지난 22일 총재 후보로 지명된 직후에도 “지금과 같은 엄중한 시기에 통화정책을 이끌게 된 것에 대해 막중한 책임감을 느낀다”고 소감을 낸 바 있다.


신 후보자는 오는 31일 서울 중구 한은 본관 근처에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근한다. 미국·이란 전쟁에 따른 중동 지정학적 리스크가 커지고 원·달러 환율이 1510원을 돌파하면서 신 후보자가 어떤 방향으로 통화정책을 이끌어 갈지 관심이 집중되고 있다.

박세환 기자 foryou@kmib.co.kr

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