신현송 한은 총재 후보자 입국…“엄중 상황, 막중한 책임감”

신현송 새 한국은행 총재 후보자가 30일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

미국·이란 전쟁에 따른 중동 지정학적 리스크가 커지고 원·달러 환율이 1510원을 돌파하면서 신 후보자가 어떤 방향으로 통화정책을 이끌어 갈지 관심이 집중되고 있다.