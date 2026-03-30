중부대–일산백병원, 지역사회 보건의료 협력 모델 구축
중부대학교와 인제대학교 일산백병원이 지역사회 기반 보건의료 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결하고 교육·의료 연계 강화에 나섰다.
중부대학교와 인제대학교 일산백병원은 지난 26일 중부대학교 고양창의캠퍼스에서 업무협약을 맺고 지역사회 건강 증진과 보건의료 인재 양성을 위한 협력 모델 구축을 본격화했다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 교육 및 의료 인프라를 연계해 대학 구성원의 건강을 증진하고, 실무형 보건의료 인재를 양성하며 학술 교류를 확대하기 위해 추진됐다.
특히 양 기관은 이번 협약을 통해 보건의료 계열 학생들의 임상 실습과 현장 중심 교육을 강화하고, 교육과 의료가 결합된 실질적인 지역 상생 모델을 구축할 계획이다.
중부대는 경기북부 지역 기반의 교육기관으로 지역 문제 해결과 인재 양성을 수행하는 ‘지역혁신 거점대학’ 역할을 하고 있으며, 일산백병원은 전문 의료서비스와 임상교육 환경을 제공하는 핵심 의료기관으로서 협력 시너지 효과가 기대된다.
협약식에는 이정열 중부대 총장과 전미옥 대외협력처장, 박윤진 기획부처장(간호학과 교수) 등이 참석했으며, 일산백병원에서는 최원주 원장과 이준구 사무국장, 전옥분 간호국장 등 주요 관계자들이 함께해 협력 방향과 실행 의지를 공유했다.
이번 협약을 계기로 양 기관은 교육·의료·지역사회가 유기적으로 연결된 협력 구조를 구축하고, 건강한 지역사회 조성과 보건의료 인재 양성의 핵심 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.
이정열 총장은 “대학이 지역사회와 함께 성장하는 새로운 협력 모델”이라며 “경기북부 지역혁신을 선도하는 대학으로서 보건의료 분야 실무형 인재를 체계적으로 양성하고 지역사회 기여를 확대하겠다”고 밝혔다.
최원주 원장은 “대학과 병원의 협력은 지역 의료의 미래를 준비하는 과정”이라며 “지역사회 건강 증진과 의료 인재 양성에 적극 기여하겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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