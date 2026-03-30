“난폭운전 끝내겠다” 버스기사 700명 자발적 서약한 ‘이곳’
충남 천안의 시내버스 기사 약 700명이 자발적으로 ‘난폭운전 근절 서약서’를 작성해 시에 제출했다.
충남 천안시는 3개 시내버스 운수업체 종사자 700명이 안전하고 친절한 대중교통 서비스 실현을 위해 서약서를 제출했다고 30일 밝혔다.
이번 서약서 작성은 운수 종사자들이 주도한 것으로 알려졌다. 운수회사 대표와 노동조합 등이 자발적으로 참여하면서 추진됐다.
서약서에 따라 운수 종사자들은 정류장 통과 때 승객 유무와 상관없이 시속 30㎞ 이하로 주행해야 한다. 정류장에 승객이 있으면 시속 20㎞ 이하로 서행하며 탑승 의사를 반드시 확인한다.
또한 버스 기사들은 급출발과 급정거와 같은 난폭운전을 금지하고, 승객이 좌석에 앉은 것을 확인한 뒤에 차량을 출발하기로 했다.
운수 3사 노조 지부장들은 “일부의 일탈로 전체 운수 종사자들이 비난받는 현실을 바꾸기 위해 종사자들이 뜻을 모았다”며 “대부분의 운수 종사자가 소명 의식을 갖고 친절하게 근무하고 있다는 점을 시민들께 직접 증명해 보이겠다”고 말했다.
천안시도 이번 서약을 계기로 승객 응대와 안전 운행 문화를 현장에 안착시켜 시민 불편을 근본적으로 해소해 나갈 계획이다.
김태종 대중교통과장은 “이번 서약이 단순한 형식에 그치지 않고 현장에서 실천되는 계기가 되길 바란다”며 “시민이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 환경을 조성하기 위해 지속적인 점검과 제도 개선을 병행하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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