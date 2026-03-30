쭉쭉 오르는 환율…6.3원 오른 1515.2원
중동발 지정학적 긴장감이 최고조에 달하면서 30일 원·달러 환율이 장 초반 1510원대 중반을 돌파하며 연고점을 위협하고 있다.
이날 오전 9시5분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분)보다 6.3원 상승한 1515.2원을 기록 중이다. 이는 지난 23일 기록했던 장중 최고점(1517.4원)에 근접한 수준이다.
이번 환율 급등세는 주말 사이 한층 더 악화된 중동 사태가 도화선이 됐다. 미국이 지상전을 준비 중이라는 소식에 더해, 예멘의 친이란 무장 정파 후티까지 가세하면서 확전 우려가 극대화됐다. 이로 인해 국제 유가는 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 100달러, 브렌트유가 115달러를 잇달아 넘어서며 폭등세를 보였다.
시장 내 대표적인 안전자산으로 꼽히는 달러화의 몸값은 천정부지로 치솟고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.121 상승한 100.306을 기록했다. 닷새 연속 오름세를 이어가며 100선을 훌쩍 넘어선 상태다. 국내 유가증권시장에서는 불안감을 느낀 외국인 투자자들이 장 초반 약 800억원어치를 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.
한편 원·엔 재정환율은 같은 시각 100엔당 945.90원으로, 전 거래일 오후 3시30분 기준가(945.25원)보다 0.65원 소폭 올랐다. 엔·달러 환율은 전장보다 0.162엔 내린 160.117엔을 나타내고 있으나, 장 초반 한때 160.458엔까지 치솟으며 2024년 7월 11일(장중 최고 161.757엔) 이후 약 1년 8개월여 만에 최고치를 갈아치우기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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