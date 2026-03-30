김효주, 대회 2연패와 2주 연속 우승 성공(1보)
김효주가 자신의 미국프로골프(LPGA)투어 생애 최초로 대회 2연패와 2주 연속 우승에 성공했다.
김효주는 30일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6675야드)에서 열린 LPGA투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 마지막날 4라운드에서 더블보기와 보기 1개씩을 범했으나 버디 6개를 잡아 3언더파 69타를 쳤다.
최종합계 28언더파 260타를 기록한 김효주는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 추격을 2타 차 2위로 따돌리고 2주 연속 우승 트로피를 들어 올렸다. 지난주 포티넷 포드 챔피언십에 이어 시즌 2승째이자 LPGA투어 개인 통산 9승이다. 김효주가 한 시즌에 멀티플 우승을 거둔 건 이번이 처음이다.
우승 상금 33만7500달러(약 5억 1019만 8750원)를 획득한 김효주는 시즌 상금 순위 1위로 올라섰다. 또 CME 포인트 500점을 보태 레이스 투 CME글로브 순위가 지난주 2위에서 1위가 됐다. 이번주 발표될 세계랭킹에서도 개인 커리어 하이인 현재의 4위 이상이 될 것으로 예상된다.
김효주의 우승으로 한국 선수들은 시즌 6개 대회에서 절반인 3승에 성공했다. 그것도 3개 대회 연속 우승이다. 지난주 김효주의 포티넷 파운더스컵 우승에 앞서 이미향이 이달 초 블루베이 LPGA에서 8년8개월만에 우승 트로피를 들어 올린 바 있다.
한국 선수 3개 대회 연속 우승은 2019년에 양희영이 혼다 LPGA타일랜드, 박성현의 HSBC위민스 월드 챔피언십, 고진영의 BOH 파운더스컵 우승 이후 7년만이다.
4타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 김효주는 7번 홀(파5)까지 3타를 줄이며 순항했다. 하지만 8번 홀(파4)에서 더블보기를 범하면서 위기로 몰렸다. 티샷 미스로 두 번째샷이 그린을 넘어간 게 화근이었다.
하지만 1타 차이로 바짝 추격하던 코다가 9번(파4)과 10번 홀(파3)에서 연거푸 짧은 파퍼트를 놓치며 한숨을 돌렸다. 그리고 10번 홀에서 1m 남짓 버디 퍼트를 성공시켜 출발 때와 같은 타수를 유지했다.
이후 보기 1개에 버디 2개를 잡아 1타를 더 줄여 사실상 승부에 쐐기를 박았다.
김효주는 퀵 인터뷰에서 “이런 날이 오네요. 너무 기분 좋다”라며 “(넬리)와 같이 치면서 많이 배우면서 쳤다. 배울 게 정말 많았다. 그래서 좋은 성적이 나온 것 같다”고 2주 연속 우승 경쟁을 펼친 경쟁자에 대한 예우를 다했다.
지난주 최종 라운드에 이어 이번 대회 1~4라운드까지 김효주와 5라운드 연속 동반 플레이를 펼친 코다는 17번 홀(파5) 이글, 18번 홀(파4)에서 버디를 잡았으나 2타차 2위로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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