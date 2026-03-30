김강학 명운산업개발 회장, 제8대 한국풍력산업협회장 선출
"불합리한 규제 개선하고 강력한 산업 생태계 조성해 글로벌 진출 이끌 것"
김강학 명운산업개발 회장이 대한민국 풍력산업계를 이끌 한국풍력산업협회 제8대 신임 회장으로 선출됐다. 임기는 3년이다.
협회는 지난 27일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 정기총회를 통해 정식 공모 절차를 거친 김 회장을 신임 협회장으로 확정했다고 밝혔다.
김 회장은 현재 시공 중인 국내 최대 규모 ‘낙월해상풍력사업(364.8MW)’을 성공적으로 추진하며 국내 산업 공급망 발전에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다. 100여 개 국내 기업이 참여 중인 이 사업은 올해 안으로 준공돼 국내 해상풍력 규모를 2배로 늘리게 된다.
김 신임 회장은 취임사에서 “불합리한 규제를 개선해 풍력 보급 속도를 높이고, 개발사와 제조사가 상생하는 강력한 국내 공급망을 구축해 글로벌 시장 진출을 적극적으로 추진하겠다”며 “그간의 현장 경험을 바탕으로 업계의 장벽을 해소하고 회원사 지원에 앞장설 것”이라고 포부를 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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