NIA-한국사학진흥재단, '교육행정 AI 전환' 업무협약
공공부문 AI 활용 확산 및 사학·고등교육 행정 혁신 기반 마련
한국지능정보사회진흥원(NIA)과 한국사학진흥재단은 지난 27일 한국사학진흥재단에서 교육행정 분야의 인공지능(AI) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양 기관은 재단의 사학관리 전문성과 NIA의 AI 기술 역량을 결합한다. 대학 행정 지원과 사학 관리 등 주요 업무에 AI를 본격적으로 접목해 업무 효율을 높이고, 데이터 기반의 의사결정 체계를 구축하는 것이 핵심이다.
황종성 NIA 원장은 “이번 협력은 교육행정 분야 AI 확산의 중요한 전환점”이라며 “현장에서 체감할 수 있는 공공 AI 활용 모델을 적극적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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