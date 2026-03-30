시사 전체기사

NIA-한국사학진흥재단, '교육행정 AI 전환' 업무협약

입력:2026-03-30 09:31
공유하기
글자 크기 조정

공공부문 AI 활용 확산 및 사학·고등교육 행정 혁신 기반 마련

황종성 한국지능정보사회진흥원(NIA) 원장(오른쪽)과 이하운 한국사학진흥재단 이사장이 27일 한국사학진흥재단에서 'AI 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (사진=NIA)

한국지능정보사회진흥원(NIA)과 한국사학진흥재단은 지난 27일 한국사학진흥재단에서 교육행정 분야의 인공지능(AI) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양 기관은 재단의 사학관리 전문성과 NIA의 AI 기술 역량을 결합한다. 대학 행정 지원과 사학 관리 등 주요 업무에 AI를 본격적으로 접목해 업무 효율을 높이고, 데이터 기반의 의사결정 체계를 구축하는 것이 핵심이다.
황종성 NIA 원장은 “이번 협력은 교육행정 분야 AI 확산의 중요한 전환점”이라며 “현장에서 체감할 수 있는 공공 AI 활용 모델을 적극적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 코스피, 장 초반 5%대 급락해 5160대…코스닥도 하락
BTS가 ‘픽’ 한 그곳?… SK 창업주 사저 ‘선혜원’ 눈길
창원서 20대女, 직장동료에게 피살… 관계성 범죄 공포↑
“주3회 투석 받아야 하는데… 읍내 병원까지 하루 5대 버스뿐”
닫힌 열차 문 두드리며 따라가다…90대 남성 참변
7% 뚫은 주담대 금리… 수도권-지방 아파트값 1.5배 더 벌어졌다
“받던 손이 내미는 손으로”… 케냐 과부들의 1000원 기적
與 속도전에 野 속도조절… 전쟁 추경 놓고 여야 전운 고조
국민일보 신문구독