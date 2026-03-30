BTS, ‘아리랑’으로 美 ‘빌보드 200’ 1위…영국 이어 미국 차트도 정상
그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’으로 또 한 번 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 정상에 올랐다.
빌보드가 30일 공개한 차트 예고 기사에 따르면 ‘아리랑’은 ‘빌보드 200’(4월 4일 자) 1위를 기록했다. BTS가 해당 차트에서 1위를 기록한 것은 일곱 번째다.
BTS는 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어’로 K팝 사상 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 기록한 이래 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(2018) ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’(2019) ‘맵 오브 더 솔: 7’(2020) ‘비’(2020) ‘프루프’(2022) 등으로 차트 정상을 찍었다.
‘빌보드 200’은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.
‘아리랑’ 이번 차트 집계 기간 64만1000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 앨범 유닛으로 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치다. 앨범 판매량은 53만2000장, SEA는 9만5000장으로 집계됐다. 이는 BTS 자체 기록으로도 최고 주간 판매량과 스트리밍 기록에 해당한다.
글로벌 성과도 이어지고 있다. 일본 오리콘 주간 차트 4관왕을 비롯해 영국 오피셜 앨범 차트, 프랑스음반협회(SNEP)의 ‘톱 앨범’, 호주 음반산업협회(ARIA) ‘톱 50 앨범’과 ‘바이닐 차트’에서 1위를 휩쓸었다. 독일 공식 음악 차트에서는 앨범과 싱글 차트에서 동시에 1위를 석권한 최초의 그룹으로 기록됐다.
빌보드는 “BTS는 지난해 약 400만 앨범 유닛으로 데뷔한 테일러 스위프트의 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’ 이후 가장 많은 앨범 유닛을 기록했다”고 밝혔다.
빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 차트는 이르면 31일 오전 발표된다. BTS는 5집 타이틀곡 ‘스윔’으로 정상 등극에 도전한다.
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